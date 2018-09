Llorens pide su excarcelación: "Los imputados con poder están libres"

La defensa de Rafael Enrique Llorens, el ex responsable jurídico del Ministerio de Planificación que está preso por la causa de 'los cuadernos de las coimas', reclamó este viernes (14/09) su excarcelación. La defensa advirtió que no hay riesgos procesales y aseguró que "frente a la catarata de 'acomodados' que hay en el expediente, carece de sentido intentar sonsacar una confesión" a su cliente.

Cabe destacar que, tal como informó Urgente24, se espera que en las próximas horas -a más tardar el próximo lunes- Bonadio disponga el procesamiento de todos los imputados en la causa, incluida Cristina Fernández.



Llorens está preso desde el 1 de agosto, cuando se hizo público el caso de los cuadernos que escribía Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, ya que su nombre aparecía en las anotaciones. En su indagatoria, el ex funcionario ya había denunciado que le sugirieron ser arrepentido sin la presencia de su abogado y había criticado el trato para los "imputados-colaboradores".



En un duro escrito presentado ante Bonadio, el abogado de Llorens, Mariano Silvestroni, pidió que liberen a su cliente e insistió en que "este mecanismo de investigación constituye un trato cruel, inhumano y degradante, y una especie de tortura psicológica y física". Según resaltó en la presentación a la que accedió Infobae, "quienes se suman al libro que sustenta la imputación se van en libertad mientras que aquellos que se declaran inocentes permanecen detenidos".



"Es evidente que Rafael Llorens no está detenido en virtud de un riesgo procesal ya que: a) el único imputado que confesó haber destruido una prueba en las narices del fiscal se encuentra en libertad; b) los imputados con poder suficiente (por su estatus económico o lazos familiares con quienes dirigen el país) para torcer esta o cualquier otra investigación (e incluso para irse del país y esconderse en cualquier parte del mundo), no están presos sino libres; c) se ha otorgado la libertad aún a imputados que han expuesto hechos manifiestamente falsos, por el solo hecho de haber contribuido a validar el relato de los papeles incinerados", aseveró.