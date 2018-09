Urtubey (UIA): “Muchas pymes y empresas no van a llegar a 2019"

El dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey, se mostró alarmado por la situación económica, y advirtió que “muchas pymes y muchas empresas no van a llegar al año que viene”.



"Solo con leer los parámetros económicos, habíamos advertido que si se seguían manejando las cosas así, íbamos a estar adónde ahora estamos", recordó y en ese sentido advirtió que “muchas pymes y muchas empresas no van a llegar al año que viene”. Es por ello que reclamó “implementar un asistencialismo a las pymes”.



“Esto que está pasando era previsible y lo dije”, recordó Urtubey. “Si se usa la mitad de lo que tenés, ¿de donde pensás que puede haber más inversión?”, expresó.



"La economía argentina está en crisis desde hace un año y medio”, argumentó, durante una entrevista con La 990 y agregó que “los indicadores económicos de este año son patéticos”.



"Vamos a llegar al año que viene donde quizás algunos indicadores macroeconómicos mejoren, pero eso no significa que serán buenos", evaluó Urtubey.



Por eso consideró necesario "fortalecer la oferta productiva y no combatir la inflación poniendo el freno de cambio, porque si no, el año que viene habrá más caída de empresas y más desempleo".