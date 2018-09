Importante que Crónica TV difunda los "Puentes"

I. El regreso

José Manuel De la Sota lideró el regreso del Partido Justicialista a la Gobernación de Córdoba, en 1999. Antes, Carlos Menem, a quien se había enfrentado en 1988 (Menem/Duhalde compitieron en la interna peronista contra Cafiero/De la Sota), lo había designado embajador en Brasil (a Carlos Grosso hizo intendente municipal porteño y a José Luis Manzano presidente de bloque de diputados nacionales y luego ministro del Interior, sin importar que fuesen adversarios internos) lo designó embajador en Brasil, de donde regresó en 1995 para asumir como senador nacional por Córdoba. El Ejecutivo Nacional respaldó a De la Sota en aquella campaña electoral exitosa.

Aquí aparecen 2 curiosidades:

> Quedó en evidencia que De la Sota siempre podía acordar con sus adversarios en el peronismo -algo que no entendieron muchos en 2018 en su afán de los días finales-, y

> Cafiero y De la Sota han fallecido. Menem y Duhalde están vivos.

De regreso de España, José Manuel De la Sota había grabado 5 programas, aunque editados hay 4, que, con el título "Puentes", se iban a difundir desde el viernes 05/10 en el canal de noticias Crónica TV. Era un proyecto total de 10 envíos.

Es decir que Crónica TV tiene en sus manos el legado de De la Sota. Es cierto que quedó inconcluso el acuerdo económico que garantizaría la difusión. Pero Crónica TV habría una enorme contribución a la política argentina exhibibiendo lo que, en definitiva, es el mensaje final de José Manuel De la Sota.

De la Sota estaba casi 40 días demorado en su plan original en iniciar su regreso a los medios de comunicación para actualizar su anhelo presidencial 2019.

A los 68 años, con el título "Puentes", De la Sota quería expresar su enfoque de convertirse en bandera de unidad en un fracturado panperonismo, donde no todos entendían ese objetivo tan apropiado para una sociedad que avanza hacia una crisis profunda. En los meses finales de De la Sota lo habían criticado desde el peronismo No K por haberse encontrado un par de veces con el también peronista diputado nacional Máximo Kirchner, y las críticas provenían de algunos que en los días K, cuando De la Sota mantenía diferencias como gobernador, ellos se exhibían en todos los palcos del Frente para la Victoria.

“Ya fui cura, obispo y sólo me falta ser Papa. No seré otra cosa”, dijo cuando finalizaba abril 2017, al periodista cordobés Julián Cañas, anticipando que no encabezaria ninguna lista de candidatos a diputados nacionales de Unión por Córdoba, tal como le proponía su socio político provincial, el gobernador Juan Schiaretti.

El accidente

En la tarde del sábado 15/09/2018, De la Sota estaba agotado pero no quería estar ausente en el cumpleaños de una de sus hijas, la concejal en la capital provincial Natalia De la Sota.

Su cansancio se lo reveló a Norma Espamer, mientras ésta le arreglaba el cabello, una obsesión de De la Sota, quien se había dejado crecer la barba y había bajado 20 kilos, durante su viaje a Europa, y quería que fuese su talismán del renovado emprendimiento presidencial.

"Se dormía, se dormía, estaba muy agotado", reveló Espamer.

"Vino al mediodía y se fue a las 15.30, estaba apurado porque era el cumpleaños de su hija Natalia. Se dormía, se dormía, estaba muy agotado", contó la profesional en diálogo conle dijo Espamer a Radio Mitre.

"Le hice unas mechas oscuras. Estaba muy cansado. Comió una ensalada de frutas y se durmió tres veces. Se comió 4 caramelos y se fue", agregó.

De la Sota viajó hacia Córdoba capital por la tarde, y a las 20:00 del 15/09/2018 encontró la muerte en la ruta 36 cuando impactó contra un camión.

"Me dijo que no estaba muy bien, que tenía muchos problemas. 'Si no voy al cumpleaños de Nati, se va a poner mal', me dijo", agregó Norma.

Entonces se subió a su camioneta marca Volvo, y salió de Río Cuarto, la localidad donde vivía, hacia la ciudad de Córdoba, por la ruta provincial 36.

En otro vehículo, a pocos metros del suyo, viajaba quien fue su última pareja, la diputada nacional Adriana Nazario.

Según lo confirmó el senador nacional Carlos Caserio, Nazario fue una de las primeras en llegar al lugar de la tragedia.

Eran las 20:00 cuando De la Sota llegó a la altura de la localidad de Despeñaderos, 3 kilómetros antes del cruce de Altos Fierro, en dirección Río Cuarto-Córdoba: kilómetro 782, donde protagonizó un "choque por alcance".

De la Sota viajaba solo en una camioneta Volvo (¿es cierto el rumor de que se había enojado con su chofer por la difusión anticipada del video de su presentación en Crónica TV?), y si bien siempre conducía por el carril rápido, la muerte lo encontró en el carril "lento" de la autovía: ¿se quedó dormido? Ahí se encontró con un camión Mercedes Benz que iba en la misma dirección, unos metros adelante y había reducido la velocidad.

Las ruedas delanteras no demuestran que haya logrado ejecutar alguna maniobra final de cambio de dirección.

De la Sota murió en el acto.

El camionero y su acompañante, en tanto, no resultaron con lesiones de gravedad. Pero fueron llevados a un centro de salud en Alta Gracia.

"Puentes", el programa que iba a iniciar De la Sota en octubre



La historia circular

En 2012, en la 2da. mañana de su 3ra. asunción como gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota se despertó con una noticia trágica: 3 músicos –Andrea Ivón Asrín, Esteban Raspo, y el padre de este, Rubén Eleodoro Raspo– habían muerto en la ruta 36, entre el cruce de Altos Fierro y las cabinas del peaje.

Los 3 iban en un Renault Mégane desde Río Cuarto hacia Córdoba, luego de dar un show en el marco de la gala posterior a la toma del mando. El choque fue de frente, contra un Peugeot 207. La mujer que lo conducía también murió.

Entonces, De la Sota tomó la iniciativa de construir una duplicación de la calzada. El 03/04/2012, Rodney Carvalho, en aquel momento alto directivo de la empresa de ingeniería civil Odebrecht, se reunió en Río Cuarto con De la Sota, mientras el entonces ministro provincial de Obras Públicas, Hugo Testa, negociaba con el ministro nacional Julio De Vido para que la Nación cediera la jurisdicción.

En agosto de 2012, Vialidad Nacional transfirió la vieja ruta 36 al ámbito de la Provincia. El 28/08/2012 el entonces gobernador inició la construcción de la autovía donde él murió 6 años después.

En 2015, cuando De la Sota le transfirió la gobernación a Juan Schiaretti, las banquinas se llenaron de grandes carteles publicitarios con la foto del por entonces mandatario.

En octubre de 2017, 1 año después de lo previsto, las 4 manos quedaron habilitadas en el trayecto Córdoba-Río Cuarto. De la Sota rechazó acompañar la habilitación.

Recuerdos

De la Sota siempre fue “el Gallego”, quizás desde antes que frecuentara Guardia de Hierro, donde por aquellos años también militaban desde Julio Bárbaro, José Octavio Bordón y Juan Carlos Mazzón a Roberto Grabois, Guillermo Moreno y José Luis Manzano, entre otros que incluyen a Jorge Bergoglio.

Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, De la Sota se sumó a la Agrupación de Abogados Peronistas, espacio que también frecuentaban Teodoro Funes (h) y Jorge Busti. Y se casó con quien fue su 1ra. esposa, Silvia Zanichelli, hija del ex gobernador Arturo Zanichelli, madre de Candelaria, Natalia y la fallecida Agustina.

En 1973, con 24 años, fue secretario de Gobierno de la ciudad de Córdoba, cuando asumió una conflictiva intendencia el entonces presidente del Consejo Deliberante, Juan Domingo Coronel, alias 'Cacho'.

El III Cuerpo de Ejército lo detuvo en 1976, y permaneció 6 meses en la UPN°1 de San Martín (provincia de Córdoba). No la pasó bien.

En 1985, luego de perder en 1983 ante el radical Ramón Mestre (padre), fue diputado nacional y devino en uno de los armadores de la llamada “Renovación” que en el peronismo tuvo como referente a Antonio Cafiero, a quien acompañó en el binomio que en 1988 fue a la elección interna contra Menem/Duhalde. Inolvidable comicio democrático doméstico que el peronismo no ha logrado repetir.

Precisamente Duhalde fue quien intentó hacerlo presidenciable, en 2003, cuando Carlos Alberto Reutemann rechazó competir contra Menem.

Siempre se dijo que fueron los llamados 'Barones del Conurbano' bonaerense quienes se opusieron frontalmente a De la Sota, y el cordobés tuvo que declinar su ambición. Entonces irrumpió en escena el santacruceño Néstor Kirchner.

De la Sota volvería a ambicionar la Casa Rosada en 2015, pero perdió la interna ante Sergio Massa en el transitorio frente electoral UNA. En 2019 quería volver a intentarlo. Él sabía que era su última oportunidad. Pero no pudo ser.