Rubistein niega la "reducción": Es para achicar la mesa

Adolfo Rubinstein estaba al mando del Ministerio de Salud pero, a partir de la "reorganización" (como la llama él) de los mismos, pasó al rango de Secretario. Dijo que "no hay ningún cambio" y que se queda porque "no hay ninguna señal de que a este Gobierno no le interesa la salud pública".

Por Urgente 24 Domingo 16 de septiembre de 2018 20:02 hs Compartí esta nota Imprimir