En pleno incendio, unos tiran baldes de arena y otros bidones de nafta

Integrarse al mundo suena fantástico pero cuando nos referimos al mundo focalizando en temas financieros y/o energéticos, en plena guerra comercial de USA (y su zona de influencia) vs. China (y sus aliados), pareceríamos no estar preparados para semejante desafío.

Cuando la prioridad consiste en ser distinto al gobierno anterior, y se gestiona mirando el espejo retrovisor, es previsible que aumente el riesgo de un choque frontal con la realidad. Y estos 2 elementos son, a mi entender y sin entrar en análisis técnicos, la combinación letal que nos pone en el 'ojo del huracán' -para seguir hablando en términos meteorológicos, tal como le apetece al Presidente de la Nación-.

Los economistas, así como los encuestadores, atraviesan una coyuntura de baja credibilidad por sus pronósticos. No sucede porque desconozcan su materia específica sino porque, en el caso de los encuestadores electorales, han desconocido nuevos factores exógenos que se han incorporado en varios países en este nuevo siglo. Por ejemplo, en USA, hoy día analizan la intromisión del software ruso, y así también le sucede al Brexit, mientras que en la Argentina quedaron flotando tanto los aportes electorales 'truchos' como las declaraciones del 'caso Cambridge Analítica', factores distorsionantes que han debilitado a varias democracias.

Pero estas distorsiones no ocurren solamente en lo político-electoral: en lo económico están sucediendo situaciones equivalentes. Así como en los años '90 ponderábamos la globalización como factor potenciador del comercio, hoy los desvíos de aquella globalización permiten un sistema de cartelizaciones en 2 áreas estratégicas que dividen pobreza / riqueza mundial, y que los lobbys respectivos tratan de minimizar pero que resultan de una trascendencia indudable.

Por ejemplo, no es casualidad que en el área energética ocurren/trascienden las mayores denuncias/investigaciones de corrupción: desde el mal llamado 'Lava Jato' (en vez de 'Petrojato') al 'asunto Pemex', donde se juega el prestigio del próximo presidente mexicano Manuel Andrés López Obrador.

En el caso de la Argentina, la tentación es Vaca Muerta, nuestro verdadero aval para conseguir mayores préstamos. En el 'nuevo mundo' lo que nos califica o como 'friendly' o como 'populista' es la capacidad de garantizar las utilidades esperadas. Así como los 'millennials' hablan del 'modo avión', se 'resetean' y te 'whatsappean', el Poder te califica o como 'friendly' o como 'populista', según resulte tu política energética y/o financiera, y se cumpla el retorno sobre la inversión. No hay otra exigencia, pero es definitiva. En este contexto es obsoleto, antiguo, 'demodé', todo aquel viejo asunto de derechas o izquierdas.

Luego, quien es 'friendly' resulta que 'pertenece al sistema', y esto provoca privilegios. Así ocurre en el área financiera cuando se evalúa lo que sucedió hace 10 años, la crisis de 2008: no hay/no hubieron responsables enjuiciados. Cayó Lehman Brothers pero sin responsables en sede judicial, donde sólo fue a parar 'Bernie' Madoff, quien resultó el rostro visible de aquella crisis... por no ser parte de la corporación financiera.

Otro ejemplo: el manejo de la tasa de interés 'prime' de los principales bancos del mundo encabezados por el inglés Barclays. Todo se reujo a una multa. La manipulación le permitió a los bancos obtener beneficios a costa de sus depositantes. Sin embargo, el nimio castigo fue equivalente a la multa de US$ 15.000 a Serena Williams por mala conducta durante el partido final del US Open... juego ante Naomi Osaka en el que ella ganó casi US$ 1 millón.

Aquel comportamiento de los bancos fue un caso de cartelización -hoy, silenciosamente, se está investigando si hubo ese comportamiento hasta con el valor de los bonos mexicanos- pero sucede que aquellas instituciones que en el siglo XX tuvieron su jerarquía, hoy pelean por mantener su rol y prestigio, amenazadas apenas 1 década después no por la Justicia sino por modificaciones estructurales en la gestión del dinero.

Al respecto, otro ejemplo: ¿Alguien podría tener en cuenta las regulaciones de la Organización Mundial de Comercio cuando China y USA imponen sus propios aranceles?

Y el ejemplo que nos importa: La credibilidad del FMI en el siglo 21 quedó demostrada cuando aún con los anuncios de más de US$ 50.000 millones para la Argentina, los mercados seguían mirando para otro lado. ¿Acaso antes de la firma la preanunciada ayuda financiera los mercados ya avizoraban su incumplimiento inmediato que no venía/no queria ver el FMI?

Al respecto, es ingenuo pensar que la aprobación del Presupuesto 2019 sería una garantía para un cuadro fiscal equilibrado. No recuerdo en los últimos años que algún Presupuesto Nacional resultara preciso, sin necesidad de corrección antes de la mitad del año presupuestado. Apenas se trata de la foto para el álbum. Todos lo saben. También los acreedores. Y el FMI.

Advertencias

A propósito de la Argentina, algunas cuestiones a tener en cuenta:

> No hay credibilidad en el sistema judicial, que es imprescindible recuperar, sin completar los casos de aquellos que en los años '90 ya fueron sentenciados en el exterior, volaron una fábrica militar, la AMIA y la embajada de Israel y nos dejaron varios suicidados: desde el brigadier Ricardo Echegoyen a la secretaria de Emir Yoma, y Alfredo Yabrán, entre otros expedientes.

Hoy algunos que creen que ya están bendecidos por el blanqueo impositivo pero no moral.

> Luego, la 'banda patagónica' que, como máximo castigo en el tiempo, ya se afirma que apenas podrían quedar inhibidos de ejercer cargos públicos.

Aquí los culpables sólo son los ex ucedeístas tales como María Julia Alsogaray y Amado Boudou, pecadores por no tener esquemas políticos que los apadrinen.

> No hay que olvidar el fallo (en verdad son 3) que deberá dar a corto plazo la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca del millonarios ajustes previsionales pendientes, una exigencia permanente del FMI, y que muchos sugieren es parte de los motivos de la salida de Ricardo Lorenzetti a favor de Carlos Rosenkrantz.

Mientras entramos en el 'ojo del huracán' habría que avisarles a aquellos socios del 'club del helicóptero' que esta vez, si se cae la máquina sus aspas nos decapitan a todos.

Y tanto los organismos fiscalizadores como los bancarios es mejor que flexibilicen sus exigencias por morosidad y que dejen lo formal por la verdad objetiva porque si al incendio le agregamos nafta, que cada uno se haga cargo de su responsabilidad.

A quienes sueñan dolarizar la moneda como solución a nuestros problemas monetarios les tengo una mala noticia: por las reservas líquidas del Banco Central, la tasa de una conversión estaría más cerca de los 3 dígitos que del 1 a 1 de los '90. Semejante tipo de cambio reconvertiría la grieta que divide a la sociedad. El choque será entre dolarizados vs. el resto de la sociedad.

Para aquellos preocupados por el resultado de las elecciones, quédense tranquilos ya que el apoyo internacional apostará no por el 2do. semestre sino por el 2do. mandato, lo que a la oposición también la libera de tamaña responsabilidad no grata por las turbulencias venideras. Tal como se demostró en estos años que un triunfo electoral es condición necesaria pero no suficiente para garantizar una buena administración.