Bombazo al bolsillo: Municipios prevén fuerte suba en transporte

Urgente24 advirtió hace algunos días un boleto de colectivo a $30 como piso. Ahora, municipios recalcularon sus presupuestos en base a una inflación del 42% según el Ministerio de Hacienda, eliminación de subsidios y la última devaluación que superó los $40.

En este sentido, estiman 1 boleto = 1 dólar en el arranque de 2019, pues consideran que ese será su valor a partir de enero próximo.

Por caso, Entre Ríos.

“El presupuesto en gasoil que tendríamos las empresas sin el subsidio, es de casi de 700 mil pesos por mes, a eso sumale los gatos fijos, los sueldos, impuestos, todo lo demás”, comenzó Cristian Timón, empresario del transporte público de Concordia, al diario El Sol. Sin el subsidio, “el boleto se iría a 38 o 40 pesos. ¡Una locura! ¿Quién va a poder pagar un boleto a $40?. Caería mucho la recaudación. Esto perjudicaría a todos”.

“Si ocurre esto, será muy desesperante la situación”, adviertió Timón. “Nosotros estamos teniendo reuniones y conversaciones en la Cámara de Transporte, porque no tenemos una información oficial, no tenemos respuesta y nos preocupa lo que pueda ocurrir”, siguió.

“Además, también nos preguntamos qué pasaría con la SUBE. Porque es un sistema moderno, que contempla muchos descuentos, para el jubilado, el escolar, la ama de casa, y eso después se restituye con el subsidio, de acuerdo a la cantidad de boletos que se venden. Pero si se va a eliminar el subsidio, qué sentido tendría la SUBE”, cerró.

Bariloche se sumó a las proyecciones

Según reconoció el concejal local Gerardo Ávila (Juntos), “existe mucha preocupación en todo el país por este tema, incluso en provincias con más espaldas que la nuestra. Alguna alternativa tendrá que aparecer”.

Es que el gobernador rionegrinoAlberto Weretilneck puso la mirada sobre los municipios por no poder afrontar desde su caja los millonarios desembolsos mensuales para cubrir el diferencial en el boleto.

La situación planteada llevó al gobierno municipal de Bariloche monitorear lo que ocurre con el transporte en otras provincias y ciudades. Señaló por ejemplo que en Rosario y en Córdoba “ya hablan de un boleto a 35 pesos, y eso que tienen un índice de pasajeros por kilómetro bastante más favorable que el de Bariloche”.

Córdoba

Según analizaron desde el canal local Eldoce TV, cada vez que un usuario de la ciudad de Córdoba se sube a un colectivo urbano abona $17,22, pero ese no es el precio real: cuesta 26,50. La diferencia es absorbida por la Nación a través de subsidios directos a las empresas y de un cupo de gasoil que pagan a menos de la mitad de lo que cuesta en un surtidor normal.

En este sentido, periodistas concluyeron: el boleto urbano hoy, por efectos de la inflación-paritarias y gasoil, debiera estar en $25. Entonces, sobre ese boleto de $25, hay que calcular el monto del subsidio, que ronda el 35%. Hablamos entonces de un boleto en torno de los 38/40 pesos: el equivalente a un dólar.

En tanto, el economista de Cambiemos y ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian, durante la semana pasada en la Jornada Nacional del Agro, analizó: “La verdad es que el transporte en Latinoamérica vale un dólar, aproximadamente, y lo pagan los que suben al colectivo.

Puede haber algún subsidio, pero no encontré países latinoamericanos con subsidios equivalentes a los de Argentina. Nadie en Latinoamérica subsidia más de dos tercios el boleto de colectivo (como lo hace Argentina). Así que, ¿por qué traicionar mis propias ideas? Cuando a la gente se le explica bien, la gente entiende. Existe una anormalidad que es tamaño de subsidio al boleto del colectivo”.

“Déjenme poner arriba de la mesa de qué estamos discutiendo. Es mucho más fácil para el que me está mirando decir ‘es una barbaridad’, pero no es mi estilo. Me ha ido bien diciéndole la verdad a la gente, es una anormalidad tamaño subsidio”, explicó Melconian.

“Hasta donde sé, es una distribución entre Nación y provincias respecto de a quién le toca pagar el subsidio. La oposición ha sido muy gentil con el oficialismo en aceptarlo, porque la mitad del subsidio es la ciudad y la provincia de Buenos Aires”, consideró.

El Ejecutivo Nacional también fracasó hasta el momento en la reducción de subsidios que se había propuesta, así como en el índice de inflación y estabilización de la moneda nacional. Según Clarín, en los primeros ocho meses del año, las subvenciones a la energía y el transporte cruzaron los $ 157.600 millones, lo que representa un incremento de 16% con respecto a los $ 136.000 millones que se habían desembolsado por esos conceptos en el mismo período de 2017.