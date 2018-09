De la Sota, un modelo para construir puentes

José Manuel De la Sota había preparado meticulosamente su regreso, que sería su última apuesta por la Presidencia de la Nación. A diferencia del Peronismo no K, para De la Sota no era un límite ni Máximo Kirchner ni Cristina Fernández de Kirchner porque planteó la unidad, de todos y todas, algo resistido en el Peronismo Federal. Resultaba muy interesante la idea, superadora de rencillas pasadas. Pero no pudo ser. Unos días antes se lo cruzó Jorge Asis, cerca del shopping Patio Bullrich, y sobre eso escribe Oberdán Rocamora:

Por OBERDÁN ROCAMORACronista implacable. Por cualquier otro dato, consultar con Jorge Cayetano Zaín Asís. Lunes 17 de septiembre de 2018 11:16 hs Compartí esta nota Imprimir