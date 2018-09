Imágenes del increíble desfile de ropa interior que organizó Rihanna

La cantante Rihanna lanzó su marca de ropa interior, Savage x Fenty.

"Savage X significa establecer tus propias reglas y expresar tu humor, carácter y estilo -para vos, no para alguien más", dijo Rihanna sobre el concepto detrás de su creación.

En el contexto de la Semana de la Moda de Nueva York, Rihanna llevó a la pasarela un concepto simple pero revolucionario: la lencería sensual es para todas. Mujeres embarazadas, algunas algo rellenas, altas, flacas, de distintas etnias. A través de las modelos que eligió, Rihanna procuró mostrar que todas las mujeres pueden disfrutar de su sensualidad, más allá de los estereotipos y estándares impuestos de belleza.

rihanna2.jpg

Detrás de escena, Rihanna dijo que lo que buscaba en el desfile era mezclar lo orgánico con lo futurista, "o lo que esperamos ver en el futuro. Las mujeres se celebran en todas las formas y en todos los tipos de cuerpos y todas las razas y culturas", según dijo al diario The New York Times. "Es una vergüenza que las mujeres deban sentirse inseguras o cohibidas sobre cómo se ven sus cuerpos", agregó.

El desfile tuvo una puesta en escena no convencional, con una escenografía botánica. Los asistentes debían moverse de un lado a otro para no perderse nada. Algunas modelos se movían en cámara lenta mientras que otras avanzaban en 4 patas, apunta el diario The New York Times. Otras ejecutaban pasos coreográficos.

Una reflexión: Germaine Greer, una académica y escritora australiana reconocida como una de las feministas más influyentes del mundo, puso sobre el tapete el hecho de que pareciera que para mantenerse en el podio, cantantes talentosas como Beyoncé o Rihanna, necesitan mostrar su cuerpo. Esto, según Greer, es un signo de sumisión. Tras observar las imágenes del desfile 'inclusivo' de Rihanna, vale la pena preguntarse: ¿Está la cantante ayudando a derribar estereotipos de belleza que aprisionan a las mujeres? ¿O está colaborando con un sistema en el cual las mujeres no pueden ser otra cosa que un cuerpo, un objeto de deseo ofrecido al hombre y punto? Las imágenes a continuación, ¿son un signo de liberación femenina o de sumisión? Quizás, paradójicmante, sean ambas cosas. La pregunta queda abierta.