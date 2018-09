Cristina pidió "disculpas" por un "error" referido a Massa

"El cuadro de Páez Vilaró me lo regaló el artista en la inauguración de Casa Foa en el Puerto de Frutos de Tigre. Sergio era intendente y anfitrión. De ahí el error. En mi cumpleaños, él me regaló muebles típicos del Tigre que aún conservo. Disculpas por el error", escribió este lunes (17/09) Cristina Fernández en su cuenta de Twitter.

De este modo, se retractó de las palabras que había expresado ayer, cuando protagonizó un video en su casa de El Calafate para mostrar cómo quedó la vivienda luego del allanamiento ordenado por el juez Claudio Bonadio.

En una recorrida por su casa, Cristina mostró que -entre muchas otras cosas- faltaba un cuadro. "Acá había un cuadro de Páez Vilaró, me lo había regalado Sergio Massa, no me acuerdo si me lo había regalado cuando era director general de la Anses, jefe de Gabinete o intendente, lo cierto es que a los presidentes y presidentas la gente les regala cosas para su cumpleaños, tiene amigos, gente que los aprecia o gente que no los aprecia tanto", relató.



Horas después, salió a aclarar que fue un error y explicó que el cuadro se lo había regalado el propio Páez Vilaró.