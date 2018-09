Vaca Muerta: Salvación para Macri, geopolítica para Trump

En la 2da vez en 3 meses que el ahora secretario de Energía, Javier Iguacel, se traslada a Houston para intentar revender Vaca Muerta ante referentes petroleros y corporativos locales y externos que reportan a Texas, USA, luego de que la política de subsidios del Estado a las compañías instrumentada por el exonerado ministro ex Shell, Juan José Aranguren, para promover las inversiones encallara por estrangulamiento fiscal.

El encuentro fue organizado por la sede americana del Instituto Argentino de Petróleo y Gas, creada en 2002 para actuar como vínculo entre el sector energético de Argentina y Estados Unidos.

Moderado por el ex director para servicios petroleros de Tenaris y actual titular de IAPG Houston, Marcelo Raineri, contó con la presencia del subsecretario adjunto petróleo y gas natural del Depto de Energía de USA, Shawn Bennet, del asesor senior de Energía de la Corp. para inversiones privadas en el extranjero (OPIC), John Deaver Alexander.

Asimismo, estuvieron el embajador Fernando Oris de Roa, junto a los sponsors premium de la entidad, como Tecpetrol y Chevron, aliada a YPF en Loma Campana, así como Excelerate Energy (quien tiene un acuerdo con TGS en la planta de licuefacción de gas del sur en Bahía Blanca), United Airlines y Pan American Energy (PAE). YPF, Shell y Pampa de Marcelo Mindlin también tomaron parte del cónclave.

Privó en la mesa el réquiem sentenciado por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional al diferencial de US$3,30 en el precio del gas no convencional en boca de pozos que reconoce la Tesorería a las petroleras para estimular la producción junto a reimplantación a la retención a las exportaciones.

La Mañana de Neuquén explicó así cómo funciona: “Mientras el gas que se usa para generar electricidad se contrató a US$4,20 por millón de BTU, un dólar menos que lo previsto por el sendero de Aranguren, las operadoras subsidiadas en Vaca Muerta reciben US$7,50 por millón de BTU. La diferencia entre los dos montos es asumida por el Gobierno. La principal beneficiada por los subsidios es Tecpetrol, la petrolera de Techint, que sería la más perjudicada por el cambio de reglas que viene imponiendo el gobierno respecto a su plan inicial”.

Las otras 4 empresas, además de Tecpetrol, que lo perciben en Neuquén y ahora se verán sometidas al recorte son YPF, Capex, PAE y Total. Había otras 8 con planes de inversiones en stand by. Neuquén había aprobado 6 proyectos bajo las anteriores condiciones.

El propósito consiste en que la revisión de los precios de venta por ajuste en el subsidio de la resolución 46 en función del impacto de la reestructuración en la renta sectorial lleve a ahorrar entre US$500 millones y 1.000 millones en transferencias del Estado a las empresas, a fin de contribuir al cumplimiento del déficit fiscal 0.

La resolución 46/2017 creada por el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, estableció incentivos que marcaron un sendero decreciente de precios, partiendo de los US$7,50 y bajando a razón de 0,50 por año hasta el 2021.

La justificación esgrimida para que fuera cubierta la diferencia entre el importe promedio del mercado y ese precio estímulo que había fijado de forma discrecional el Estado era que se garantizarían ingresos competitivos a las firmas, al margen de las oscilaciones del mercado, y que el incremento de la producción posibilitaría sustituir importaciones de gasoil, fueloil y GNL en 2019 por US$1.500 millones, pagando la mitad de los entre US$10 y 17 el millón de BTU que cuesta traerlos.

Iguacel, con pasado en YPF, Pecom Energía y la Pluspetrol del extinto Luis Alberto Rey, intenta llevar a la práctica un esquema de precios que ahora también tomaría en cuenta los que rigen para la exportación (o sea, el FOB menos la retención) en lugar de referenciarse únicamente con lo que habría que pagar afuera, negocio éste que Shell conoce al dedillo.

Pan American Energy (PAE) de Bulgheroni, la francesa Total Austral y la Compañía General de Combustibles (CGC) de Corporación América serán pioneros de la reanudación tras 11 años de las ventas de gas natural a Chile.

El precio de los contratos celebrados tiene un piso de US$3,45 por millón de BTU y un máximo de 4,50, utilizando para el cálculo el valor internacional del metanol, con lo que para el mes entrante se pautaron a US$4,08 por millón de BTU, por encima del nivel de la medida internacional del Henry Hub (US$2,83) y es mayor al precio de 3,80 que Cammesa cerró para los contratos de generación térmica.

Asimismo, están 55% por debajo del nuevo Plan Gas perciben algunos desarrollos de Vaca Muerta, que es de US$7,50.

Los envíos inaugurales irán a la planta procesadora de metanol Methanex, en el sur chileno. Son excedentes estacionales no consumidos en verano provenientes de la cuenca marina Austral, de Tierra del Fuego y el Estado Nacional, que se liberan al no convenir su almacenamiento. Hasta ahora no hay noticias de que se dirija a la región del Biobío el gas que se extrae de la formación Vaca Muerta.

Las necesidades internas de gas en invierno invierten el sentido del fluido que circula por el gasoducto transcordillerano y ya se piensa en nuevos caños más al norte para reforzar un futuro tráfico de ida y vuelta.

El ex secretario de Energía del radicalismo y ex director de Enarsa, Jorge Lapeña, venía anticipando que se imponía redefinir el rol de Vaca Muerta en la estrategia energética argentina, si bien se había manifestado de acuerdo con el subsidio focalizado por 3 años, hasta el 2021, y transitorio para el shale gas pero no para el tight gas.

“Hay que buscar la forma de que Vaca Muerta se desarrolle generando superávit”, señaló para advertir que el tema amerita un análisis más amplio del que suele hacerse “en un cenáculo exclusivamente petrolero y corporativo que se habla así mismo y se autoconvence de soluciones que no han probado, por lo menos ante el resto de la comunidad, ser viables todavía. Es decir, basta de seminarios hechos entre petroleros, entre perforadores, entre sindicalistas y entre gobernadores y empresas petroleras”.

Instó, en todo caso, a contrastar las conclusiones sectoriales en conjunto a la política, a los partidos políticos, a la academia y a los especialistas energéticos independientes.

Borrón y cuenta nueva

Iguacel intentó en el foro petrolero de Houston trazar una línea entre lo actuado hasta el presente y los resultados obtenidos del megayacimiento desde que asumió el gobierno de Cambiemos.

Les recuerda que se trata de la reserva de shale gas más grande del mundo y que ya tendría que tener su lugar en el mapa de las inversiones a largo plazo de las grandes empresas petroleras de Estados Unidos porque ya funciona, evoluciona y ofrece resultados prometedores.

Alberga importantísimos recursos de petróleo que alcanzan los 27 mil millones de barriles, según el informe del EIA 2013, lo que significa multiplicar por 10 las actuales reservas de la Argentina.

Al respecto, la Administración de Donald Trump les ha venido recomendando que consideren las ventajas impositivas y fiscales que permanezcan en pie, una vez que sean superadas la crisis financiera y la corrida cambiaria.

La limitación del aporte estatal, ahora en cuestión, con que se les cubría a las empresas el diferencial entre lo que perciben actualmente y el valor inicialmente comprometido afectará, en todo caso, a la productora con la mayor porción del subsidio, Tecpetrol, la petrolera de Techint, que lleva invertidos en Fortín de Piedra u$s1.400 millones, tanto en el gasoducto de comercialización como la nueva planta de procesamiento

Le restan cobrar, con el precio del gas en torno a u$s4 por millón de BTU, u$s350 millones de compensación este año, a los que se sumarán otros u$s650 millones de 2019, según una nota publicada por el diario Río Negro en base a datos de la Secretaría de Energía.

El bloque emplazado a pocos kilómetros de la ciudad neuquina de Añelo, en el corazón de Vaca Muerta, en menos de 2 años superó los 11 millones de metros cúbicos diarios y logró alzarse como el principal yacimiento productor de gas del país, pero a la vez, el más importante de Latinoamérica.

Como 2do productor de gas no convencional se perfila Aguada Pichana Este, que operan Total con YPF, Wintershall y PAE.

Carina, productor estrella de Tierra del Fuego, produce en las aguas profundas de la Cuenca Austral Argentina poco más de 10 millones de metros cúbicos. Y desplazó al 3er puesto al desarrollo emblema del gas de YPF, Loma La Lata.

Pero la Casa Blanca opera con fuerza para activar la presencia norteamericana en la fuente más rica de recursos del otro lado del hemisferio, que fue subiendo en el ránking de prioridades estratégicas en el continente ante el avance chino en Venezuela, pero sobre todo en Brasil, que compromete su visión del equilibrio regional. La unión de fuerzas entre la China National Petroleum Corporation (CNPC) y la rusa Gazprom Neft es vista ya en Washington como algo más que una amenaza.

Otra de las preocupaciones que ganó mayor espacio en las consideraciones de USA es la base militarizada que instalara China en la Patagonia, a la que Estados Unidos opone el proyecto de construir en Neuquén, muy cerca de Vaca Muerta, una “base de ayuda humanitaria”, desarrollada y financiada íntegramente por el US. Southern Command (Comando del Sur), a través de la embajada de Estados Unidos, según le anunciaran al gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez.

La base militar consiste en un depósito y un edificio de oficinas para la coordinación de Defensa Civil y otros organismos ante una emergencia, y uno de sus motivos centrales sería la protección y vigilancia de las inversiones norteamericanas en Vaca Muerta, que en los próximos 10 años entre equipos y estructura en el yacimiento no convencional superará en total los US$ 100.000 millones, de los cuales el mayor porcentaje provendrá de compañías estadounidenses.