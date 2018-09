Michetti dijo que se despierta "varias veces a la noche" porque está "preocupada"

La vicepresidenta Gabriela Michetti admitió "preocupación" por el "momento difícil" que atraviesa la Argentina y confesó que por la situación de tensión se despierta "varias veces a la noche".



"Estamos atravesando un momento difícil. Y así como la ciudadanía lo siente difícil, también lo sentimos nosotros así: no somos personas separadas de la gente", sostuvo Michetti, en un contacto con la prensa al cabo del Primer Simposio Internacional de Auditoría Gubernamental, que se realizó esta mañana en Sala Sinfónica La Ballena Azul del Centro Cultural Kirchner, según publicó Clarín.



"El Presidente está con mucha preocupación, como estamos todos, pero absolutamente convencido de que podemos salir adelante", agregó.



Además, en un intento de mostrar su cercanía con los ciudadanos 'comunes', Michetti expuso que su situación económica no está resuelta. "Muchos de nosotros somos personas que, como en mi caso, a pesar de tener un sueldo bueno como el de vicepresidenta, sigue siendo una mujer de clase media que vive en el Once y no tiene gran patrimonio más que su casa", aseguró.



A diferencia de otros momentos, donde el Gobierno se aferraba al optimismo ante la crisis, la vicepresidenta dijo que se da cuenta perfectamente de que "hay una dificultad grande".

Consultada sobre cómo vive este momento el Gobierno, contó: "Es una sensación de tensión, te despertás varias veces a la noche, estás preocupado, trabajás un montón... El viernes, por ejemplo, nos fuimos a las 11 y pico de la noche de la Casa Rosada. Todas esas cosas las sumo al esfuerzo que hace la ciudadanía que nos dice 'vamos a bancar, por favor ustedes hagan los suyo', y estamos haciendo el esfuerzo porque queremos que esta sea la última vez que la Argentina siga cayendo para".