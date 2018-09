Haddad ya superó a Ciro y busca acercarse a Bolsonaro

CNT son las siglas de la Confederação Nacional do Transporte de Brasil.

En cuanto a MDA Pesquisa es una empresa privada de investigación de opinión pública creada en 1988 por profesores de la Universidade Federal de Lavras (UFLA), Minas Gerais.

La encuesta CNT/MDA difundida este lunes (17/09) muestra al derechista Jair Bolsonaro (PSL) al frente de los candidatos, con el 28,2% de las intenciones de voto para Presidente.

En 2do. lugar, en un avance notable considerando que hace 2 semanas asumió la candidatura, está Fernando Haddad (PT), con el 17,6%.

La 138va. encuesta CNT/MDA se realizó entre los días 12/09 y 15/09, consultando a 2.002 personas, en 137 municipios de 25 Unidades Federativas, de las 5 regiones del país. El margen de error es de 2,2 puntos porcentuales con un 95% de nivel de confianza. La investigación fue registrada en el TSE (Tribunal Superior Electoral), bajo el número BR-04362/2018.

Antes de profundizar en este dato, es necesario considerar otro tema: ¿son seguras las urnas electrónicas que se utilizarán en el comicio brasilero?

Al rescate de la herramienta salió el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), José Antonio Dias Toffoli, quien dijo que las urnas electrónicas son "totalmente confiables" y que usualmente "los derrotados en la elección reclaman del sistema. Por ejemplo, lo que hizo Aécio Neves".

Un 3er. tema: pensando en la próxima encuesta, la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, dijo al diario Valor Económico: "No tengo ninguna duda de que, poco después del proceso electoral, Luiz Inácio Lula da Silva va a estar en las calles nuevamente", y prometió que él tendrá un papel importante en un eventual gobierno de Fernando Haddad.

Ahora, es oportuno regresar a la encuesta CNT/MDA .

En las simulaciones de 2da. vuelta entre los 4 primeros ubicados, Jair Bolsonaro empata con Ciro Gomes y Fernando Haddad, pero derrota al oficialista Geraldo Alckmin.

Ciro Gomes aventaja en ese balotaje a Fernando Haddad y Geraldo Alckmin, mientras que Fernando Haddad derrota a Geraldo Alckmin. Estas simulaciones y los altos porcentajes de votos en blanco, nulos y de votantes indecisos, refuerzan la percepción de indefinición sobre el resultado de las elecciones.

El escenario muestra una tendencia de nueva polarización entre izquierda y derecha, representadas por los candidatos Jair Bolsonaro (PSL) y Fernando Haddad (PT).

Elecciones 2018

1er. turno: Intención de voto Espontánea

Jair Bolsonaro: 23,7%

Fernando Haddad: 9,1%

Lula: 7,5%

Ciro Gomes: 6,3%

Geraldo Alckmin: 2,8%

João Amoêdo: 1,8%

Marina Silva: 1,7%

Alvaro Dias: 0,9%

Otros: 1,0%

Blancos/Nulos: 13,9%

Indeciso: 31,3%

1er. turno: Intención de voto Estimulada

Jair Bolsonaro, 28,2%;

Fernando Haddad, 17,6%;

Ciro Gomes, 10,8%;

Geraldo Alckmin, 6,1%;

Marina Silva, 4,1%;

João Amoêdo, 2,8%;

Alvaro Dias, 1,9%;

Henrique Meirelles, 1,7%;

Cabo Daciolo, 0,4%;

Guilherme Boulos, 0,4%;

Vera, 0,3%;

Eymael, 0,0%;

João Goulart Filho, 0,0%;

Blancos/Nulos, 13,4%;

Indecisos, 12,3%.

En el 78,2% de los electores de Jair Bolsonaro, su decisión de voto es definitiva.

En el 75,4% de los electores de Fernando Haddad, su decisión de voto es definitiva.

Pero sólo en el 49,1% de los electores de Ciro Gomes, su decisión de voto es definitiva. Aquí quiere pescar Haddad.

Sólo en el 48,4% de los electores de Geraldo Alckmin, su decisión de voto es definitiva. Aquí quiere pescar Bolsonaro.

Sólo en el 44,4% de los electores de Marina Silva, su decisión de voto es definitiva. También es área de pesca.

Sólo el 48,2% de los electores de João Amoêdo, su decisión de voto es definitiva. Otra área de pesca.

2do. Turno: Intención de voto Estimulada

Escenario 1: Ciro Gomes, 37,8%; Jair Bolsonaro, 36,1%; Blanco/Nulo, 19,6%; Indecisos, 6,5%.

Escenario 2: Jair Bolsonaro, 39,0%; Fernando Haddad, 35,7%; Blanco/Nulo, 18,2%; Indecisos, 7,1%.

Escenario 3: Jair Bolsonaro, 38,6%; Henrique Meirelles, 25,7%; Blanco/Nulo, 27,2%; Indecisos, 8,5%.

Escenario 4: Jair Bolsonaro, 38,2%; Geraldo Alckmin, 27,7%; Blanco/Nulo, 26,3%; Indecisos, 7,8%.

Escenario 5: Jair Bolsonaro, 39,4%; Marina Silva, 28,2%; Blanco/Nulo, 25,6%; Indecisos, 6,8%.

Escenario 6: Ciro Gomes, 38,1%; Fernando Haddad, 26,1%; Blanco/Nulo, 26,6%; Indecisos, 9,2%.

Escenario 7: Ciro Gomes, 43,5%; Henrique Meirelles, 14,8%; Blanco/Nulo, 31,6%; Indecisos, 10,1%.

Escenario 8: Ciro Gomes, 39,6%; Geraldo Alckmin, 20,3%; Blanco/Nulo, 30,5%; Indecisos, 9,6%.

Escenario 9: Ciro Gomes, 43,8%; Marina Silva, 17,1%; Blanco/Nulo, 31,0%; Indecisos, 8,1%.

Escenario 10: Fernando Haddad, 35,7%; Marina Silva, 23,3%; Blanco/Nulo, 32,3%; Indecisos, 8,7%.

Escenario 11: Marina Silva, 27,9%; Henrique Meirelles, 23,2%; Blanco/Nulo, 38,8%; Indecisos, 10,1%.

Escenario 12: Geraldo Alckmin, 28,4%; Marina Silva, 25,3%; Blanco/Nulo, 37,5%; Indecisos, 8,8%.

Escenario 13: Fernando Haddad, 33,1%; Geraldo Alckmin, 26,8%; Blanco/Nulo, 31,0%; Indecisos, 9,1%.

Escenario 14: Geraldo Alckmin, 28,9%; Henrique Meirelles, 19,1%; Blanco/Nulo, 40,7%; Indecisos, 11,3%.

Escenario 15: Fernando Haddad, 35,5%; Henrique Meirelles, 21,4%; Blanco/Nulo, 32,8%; Indecisos, 10,3%.

Límite del sufragio

Álvaro Dias: 1,4 % dijo que es el único en quien votaría; 17,9% dijo que es un candidato en quien podría votar; 32,2% dijo que no votaría por él de ninguna manera; 42,8% dijo que no lo conoce / no sabe quién es / nunca oyó hablar de él.

Ciro Gomes: 6,2% dijo que es el único en quien votaría; 45,4% dijo que es un candidato en quien podría votar; 38,1% dijo que no votaría por él de ningún modo; 5,8% dijo que no lo conoce / no sabe quién es / nunca oyó hablar el 5,8%.

Fernando Haddad: 13,1% dijo que es el único en quien votaría; 27,2% dijo que es un candidato en quien podría votar; 47,1% dijo que no votaría por él de ningún modo; 8,7% dijo que no lo conoce / no sabe quién es / nunca oyó hablar de él.

Geraldo Alckmin: 2,4% dijo que es el único en quien votaría; 34,5% dijo que es un candidato en quien podría votar; 53,4% dijo que no votaría por él de ninguna manera; 4,3% dijo que no lo conoce / no sabe quién es / nunca oyó hablar de él.

Henrique Meirelles: 1,0% dijo que es el único en quien votaría; 28,9% dijo que es un candidato en quien podría votar; 49% dijo que no votaría por él de ninguna manera;15,4% dijo que no lo conoce / no sabe quién es / nunca oyó hablar de él.

Jair Bolsonaro: 23% dijo que es el único en quien votaría; 19,9% dijo que es un candidato en quien podría votar; 51% dijo que no votaría por él de ninguna manera; 2,1% dijo que no lo conoce / no sabe quién es / nunca oyó hablar.

Juan Amoédo: 2,1% dijo que es el único en quien votaría; 12,1% dijo que es un candidato en quien podría votar; 34,5% dijo que no votaría en él de ningún modo; 47,6% dijo que no lo conoce / no sabe quién es / nunca oyó hablar de él.

Marina Silva: 2% dijo que es la única en quien votaría; 33,1% dijo que es una candidata en quien podría votar; 57,5% dijo que no votaría en ella de ninguna maner; 2,9% dijo que no la conoce / no sabe (m) quien es / nunca oyó hablar de él.

Acerca de la Presidencia

La evaluación del gobierno del presidente Michel Temer es positiva para el 2,5% de los encuestados contra el 81,5% de evaluación negativa. Para el 15,2%, la evaluación es regular, y el 0,8% no supieron opinar. La aprobación del desempeño personal del presidente alcanza el 7,0% contra 89,7% de desaprobación; el 3,3% no supieron opinar.

Expectativas para los próximos 6 meses

Empleo: va a mejorar: 23,3%; va a empeorar: 28,3%; será igual: 43,5%.

Ingresos mensuales: aumentará: 21,9%; disminuirá: 16,9%; será igual: 56,0%.

Salud: va a mejorar: 23,2%; va a empeorar: 27,7%; será igual: 45,4%.

Educación: va a mejorar: 22,9%; va a empeorar: el 24,6%; será igual: 48,8%.

Seguridad pública: va a mejorar: 24,4%; va a empeorar: el 32,6%; quedará igual 39,4%.

Interés y decisión de voto

El 23,7% de los entrevistados se dice muy interesados ​​en la elección para Presidente de la República. El resto tiene medio interés (26,0%), poco interés (24,9%) o ningún interés (24,8%) en el proceso electoral. El 0,6% no sabe / no respondieron.

Programa electoral e información sobre los candidatos:

> 65,6% vieron o oyeron el programa electoral en la televisión o en la radio; 33,8% aún no ha visto o ha escuchado.

> 45,6% vieron propaganda de candidato en Internet o en las redes sociales; 53,8% aún no ha visto.

> Los medios de comunicación que más influencian a los entrevistados en la elección sobre en quién votar son: televisión / radio (44,8%); Internet / redes sociales (27,6%); el 25,7% respondió que ninguno de esos influye en su decisión.

> De los entrevistados, el 13,1% dice que conocen bastante sobre las opciones de candidatos a Presidente de la República; 38,2% afirma que conocen más o menos. Los que afirmaron conocer poco (35,2%) o nada (12,4%) suman el 47,6%.

> 73,4% de los entrevistados creen que la Salud es el área que más necesita de mejoras en Brasil; 45,6% respondieron Educación; 37,9%, Seguridad; 32,2%, Empleo; 2,6%, el Derecho de las Minorías; 1,9%, Vivienda; 1,4%, Saneamiento; 1,3%, Transporte; 0,9% Energía; y 0,4% no supieron opinar o no respondieron.

> Conducción de la campaña política en las elecciones de 2018: 33,0% considera que está ocurriendo un clima de hostilidad y odio, sin discutir la solución de los problemas nacionales; 27,1% afirma que está ocurriendo de la misma forma que en elecciones anteriores; 23,8%, está ocurriendo en clima de hostilidad y odio, pero la solución de los problemas nacionales está siendo discutida; y 8,5% afirma que está ocurriendo de forma serena, enfocada en propuestas para el país y en debates democráticos.

> Sobre las disputas políticas a partir de 2019 con un nuevo Presidente de la República: para el 39,1% continuarán de la misma forma como están después de las elecciones; para el 25,1% serán ampliadas y Brasil saldrá más dividido después de las elecciones y para el 20,2%, serán reducidas y Brasil saldrá más unificado después de las elecciones.

> En relación al resultado de la elección para Presidente de la República: para el 40,4%, será legítimo y traducirá la voluntad popular; para el 30,8%, será sólo parcialmente legítimo debido al proceso electoral turbulento; para el 16,8%, no será legítimo.

> Los entrevistados también respondieron sobre la situación de Brasil a partir de 2019, en comparación con los últimos 2 años: el 46,1% afirma que será mejor; 31,1%, que será igual y el 12,5%, que será peor.