Dalbón: "Cristina no puede ir detenida, no hay posibilidad de desafuero"

Tras conocerse que el juez Claudio Bonadio procesó a Cristina Fernández y pidió su prisión preventiva en la causa de los 'cuadernos de las coimas', Gregorio Dalbón, uno de sus abogados, sostuvo que la ex presidente y actual senadora "no puede ir detenida" y que "no hay posibilidad de desafuero".



"No puede ir ningún senador detenido en cuanto no haya una condena firme" y "no hay posibilidad de desafuero", salió a decir Dalbón esta tarde, citando al jefe del peronismo en la Cámara alta, Miguel Ángel Pichetto, que en las últimas horas descartó que los legisladores puedan hacer lugar a un pedido de esas características.



"La prisión preventiva no es una medida de culpabilidad, lo que hace Bonadio es usarla y darle más espectacularización al procesamiento", sostuvo Dalbón al ser entrevistado por el canal de noticias Crónica TV, e informó que "Cristina estaba informada, está solida, tratando de buscar la unidad y de sacar a la Argentina del pozo en el que nos está metiendo Mauricio Macri".



Por otro lado, dejó saber que mañana la ex mandataria se presentará ante la Justicia por la llamada "ruta del dinero K", nombre sobre el que el jurista expresó: "El título lo dejo a su boca, ella va a ir a una causa por lavado de dinero, la 'K' se verá si después no cambia por otra letra", lanzó.



"No van a a lograr nada porque es una prisión preventiva, no hay posibilidades de ningún tipo de desafuero, no es condena, la persona sigue teniendo su principio de inocencia", insistió el abogado, agregando que "los senadores lo que van a a hacer es sostener que mientras no sea una condena juzgada, mientras no sea una condena firme, no va a haber desafuero para Cristina".



"Esto es entretener un poco al público", consideró Dalbón antes de apuntar al juez Bonadio por "persecución política" y opinar: "Pareciera que Cristina es más importante que el default que se está viniendo".