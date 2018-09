‘Ricky’ Centurión cruzó a Martín Arévalo y lo tildó de “perrito”

Racing le ganó a Lanús 0-1 en el estadio de La Fortaleza por el partido que correspondió a la quinta fecha de la Superliga 2018/2019, con el triunfo ante el ‘Granate’, la ‘Academia’ quedó como único puntero del campeonato pero este momento futbolístico no escapa a la polémica que se rodea entorno a la figura de Ricardo Centurión, hoy suplente para Eduardo Coudet, que lo mandó a la cancha los últimos 15 minutos pero una lesión muscular no le permitió terminar el partido y horas más tarde despertó las críticas del periodista Martín Arévalo, con quien tuvo un cruce picante a través de Twitter.

“Es un lugar de protagonismo que él no tiene que tener. Hoy ganaron sus compañeros. Te tenés que correr del ombligo del mundo, tenés que decir ‘Me tengo que recuperar'”, opinó el periodista sobre la publicación en Instagram del habilidoso futbolista que entre otras cosas decía “brindemos por los triunfos que metemos”.

Y la respuesta no tardó en llegar de parte de Centurión, dejando ver ya una bronca previa quizá de su paso por Boca o cuando tuvo posibilidades de jugar el Mundial Rusia 2018 con la Selección Argentina, dos ámbitos que Arévalo conoce a la perfección por años de trabajo cubriendo los entrenamientos y los viajes de ambos.

“Se nota cuando hablas de mí, en tu cara lo pobre gente que sos ¿Cuándo vamos a tomar un café perrito? Las ganas que tenes que me vaya mal”, y hasta lo chicaneó con su compañero de TyC Sports Esteban Edul que después de Rusia 2018 empezó a cubrir a la Selección como en la última gira por Estados Unidos y dio inicio a un picante ida y vuelta de tuits.

Arévalo respondió a los pocos minutos: “Ojalá te des cuenta de que sos joven y que haciendo algún replanteo podrías cumplir muchos sueños. No me molesta tu opinión sobre mí, porque jamás cruzaste una palabra conmigo”.

Pero lejos de terminar, el jugador de Racing le siguió poniendo los puntos en que “yo tampoco tengo nada en contra tuyo, pero vos no sabes como vivo yo ni me conoces entiendo que tenes que vender y te aplaudo (emoticón) pero conmigo no te confundas no tengo 19 años como dijeron tus colegas y me canse que vos hables de mi persona de mala leche saludos”.

El periodista volvió a contestarle y el cruce terminó ahí. “Ricardo, no tengo nada que vender. Simplemente di mi opinión. Tenés talento y sos joven. Cualquiera se equivoca y tiene errores. Si tomas nota de esto, podes crecer mucho más. No busques enemigos afuera, no existen. A mi no me interesa estar en ese lugar. Un abrazo”.

Mientras tanto, Racing informó que Centurión sufrió una lesión muscular en el isquiotibial derecho. Ahí mismo se había desgarrado durante su etapa en Boca y estuvo unos 20 días sin jugar.

Sin embargo, no es la primera vez que Ricardo Centurión está involucrado en episodios extrafutbolísticos. El último miércoles 29/08, Centurión estuvo en el foco de la polémica durante el partido que animaron en el estadio Monumental River y Racing de la Copa Libertadores de América 2018 tras agredir a Enzo Pérez. El volante de la Academia reaccionó feo y fue a buscar al jugador que disputó el Mundial de Rusia 2018 con la camiseta de la Selección Argentina.

Por este motivo, ambos fueron expulsados por el paraguayo Mauro Díaz de Vivar. No obstante, cuando se retiraba, Centurión le hizo algunos gestos a la hinchada del Millonario recordándoles el superclásico en el que convirtió el 4 a 2 final con el que Boca ganó en ese estadio.

En el último mercado de pases Ricky Centurión regresó a la ‘Academia’ luego de un breve paso por el Genoa de Italia.

Ricardo Centurión, de 24 años, estuvo involucrado en episodios extrafutbolísticos en 2016 y uno de ellos levantó polémica luego de que trascendiera por las redes sociales una foto suya con un arma en la mano. A los 16 años, se sacó una foto con una pistola y eso le trajo varios problemas en sus inicios en la Academia.

En septiembre de 2016 Centurión había estado involucrado en un accidente cuando a la salida de un boliche en Lanús chocó a tres autos y se dio a la fuga, las versiones de ese hecho indican que el ex Racing estaba alcoholizado por lo que no sería la primera vez que tiene episodios en los que están involucrados los excesos del alcohol.

Ricardo Centurión también había tenido un cruce con Diego Maradona por una supuesta relación que mantuvo con Rocío Oliva, cuando el ex entrenador de la Selección se encontraba distanciado de su pareja.