Servicios de inteligencia "disciplinan" a fiscales: El poder no se toca

El fiscal federal Federico Delgado aseguró que la causa en su contra iniciada por presuntas irregularidades en torno a la investigación sobre el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, fue "inventada" por el juez Claudio Bonadio y denunció que es víctima de una "persecución" judicial. “Está difícil la cosa para hacer nuestro trabajo”, aseguró el fiscal y agregó: “la denuncia (impulsada por Bonadio) por el caso Meireles vinculado a Odebretch es un helado caliente, es un invento”.

El viernes pasado, Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun (votó en disidencia), Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, revirtieron la desestimación de la denuncia realizada por el juez Daniel Rafecas, por considerar que había sido prematura y que resulta necesario producir primero una serie de medidas de prueba, en el marco de la pesquisa por el cobro sobornos de Odebrecht.

El fiscal Delgado fue más allá en sus declaraciones radiales y aseguró que Inteligencia presiona a fiscales para que no se investigue a funcionarios que estén en el poder.

“Además de la persecución explícita hacia Rodríguez y hacia mí, tiene un efecto horrible para adentro de la burocracia judicial . Ahora la Cámara Federal le dice a Rafecas que tiene que recrear la escena del crimen, o sea, el momento en que hicimos una teleconferencia con Brasil, que fue filmada. Ahora deberán desfilar ante Rafecas técnicos en computación, traductores públicos, asistentes, secretarios, que no tienen nada que ocultar pero tampoco nada que ver”, relató y agregó: “Con qué cara le pediremos a nuestros compañeros que nos ayuden si luego deberán darle explicaciones a un juez federal”, dijo.

Y agregó: “ Uno siempre piensa que la AFI hace cosas a escondidas, pero esta vez es explícito, con la firma del jefe” , sostuvo Delgado. “El disciplinamiento ya es hacia todos . Yo no tengo la culpa de que Meireles haya nombrado a Arribas”, opinó.

Sobre su vínculo con Bonadio, quien impulsa la denuncia de Arribas en su contra, señaló que lo “sufre” desde hace muchos años. “Bonadio me expulsó de la causa de Once, lo vengo sufriendo hace tiempo. Lo que es nuevo es que la Cámara Federal haya hecho una especie de coalición para inventar procesos, es violencia institucional. Cuando estas cosas se naturalizan, vivimos en libertad condicional” , manifestó.

Por último, Delgado también se refirió a los dichos publicados por medios del ex secretario de Obras Públicas José López, quien habría declarado ante Bonadio que los bolsos de dinero que intentó ocultar en un convento eran de la ex presidente Cristina Fernández.

“Con la prueba que teníamos, la versión de los diarios no es compatible”, sostuvo Delgado, quien investigó el caso.