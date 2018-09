Con el mejor salario de México, Maradona debuta en Sinaloa y busca el ascenso

Diego Armando Maradona debutará este lunes (17/09) como nuevo entrenador de Dorados de Sinaloa, equipo de la segunda división de México que tiene su sede en la ciudad norteña de Culiacán. Cabe recordar que el ex capitán y ex entrenador de la Selección Argentina firmó un contrato por 11 meses con Dorados, con un salario de US$ 150.000 mensuales, o sea un total de US$ 1,6 millón, según el matutino Récord, de Sinaloa. De cara al debut, la prensa mexicana fue testigo de cómo Diego dirige en la cancha, cómo habla y motiva a sus jugadores, le pone pasión, entrega y al final se relaja sentado en el césped del estadio Banorte.

