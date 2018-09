"Macri le pedía a empresarios el 1% del patrimonio para su campaña"

De la corrupción parece que no se salva ningún partido político y ninguno de sus personajes, y es que la causa "cuadernos" es tan solo la puerta de entrada de un largo camino de coimas y sobornos que se "cocinaron" durante años. O al menos así lo considera el periodista Hugo Alconada Mon, que sostuvo una entrevista con Roberto García este lunes 17/09 en el programa La Mirada.



"Esto recién empieza... si realmente vamos a tirar la mancha de aceite, prepárate porque se va a expandir" dijo Alconada en referencia a lo que los funcionarios de oposoción (entre ellos José López y Lázaro Baez) le dicen al Gobierno cuando se habla de destapar realmente los casos de corrupción en la Argentina.



Actualmente los ojos de la justicia están puestos en la gestión de los Kirchner, en donde a través de las declaraciones de al menos 9 empresarios arrepentidos, aseguran pago de coimas a cambio de la licitación de obras públicas. No obstante, desde el Gobierno no estarían tan lejos del gran universo que abarca la corrupción. Y es que Alconada Mon, mencionó incluso al mismo Presidente de la Nación en el pago de supuestos sobornos en tiempos de campaña electoral.



"Macri le pedía a empreasarios el 1% del patrimonio para su campaña, de hecho más. Y es que muchos de los que aportaron a la campaña de Mauricio Macri, Sergio Massa y de Daniel Scioli, son los empresarios que ahora están desfilando por tribunales", aseguró.



No obstante, consideró que en la Argentina "no todo estaba perdido", "esto va a depender de la presión social, depende de si los argentinos están dispuestos a ajustarse el cinturón y bancarse la turbulencia que se viene", puntualizó.



En la entrevista periodística, Hugo Alconada comparó el caso cuadernos con el caso de lava jato en Brasil, y consideró que en la Argentina se va "por el paso uno", pero que a este caso le quedan muchísimas fases más y anticipó que se vienen citaciones, allanamientos, eventuales arrepentidos, "esto es una introducción y después tiene sus ramificaciones", contó el periodista a Roberto García.



Y agregó: "Lo que dice Bonadio es que en una eventual nueva fase van a tener que ir por todos esos (los demás personajes de la política y el sector empresario involucrados que aún no salieron a la luz pública)".



Explicó que los arrepentidos son claves en la investigación, porque han aportado información sustanciosa para seguir desarmando "al menos 70 empresas que van a tener que declarar", dijo.



En cuanto a la causa cuadernos y lo que se sabe, el periodista explicó que en cuanto a la participación de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en el pago de coimas, el trabajo consistía "en una operación de roles dentro de un matrimonio de poder sinérgico, que Néstor se encargaba del dinero, y CFK del proceso legislativo, elaboración de toda la plataforma... Cristina Fernández sabía lo que pasaba, pero seguro había aspectos que ella no quería conocer, incluso ella sería una especie de Messi, porque cuando Messi fue llamado a la justicia por evasión de impuestos, él respondió 'yo no fui, fue mi papá' y esto es lo que ella haría, ella puede decir que no tiene ni idea", comparó.



El problema según el periodista, y que sería lo que complica a la ex presidente CFK es "el rol de los arrepentidos... han explicado la dinámica de los bolsos de dinero en dólares y pesos, en los que Néstor pateaba los bolsos y Cristina estaba presente", detalló.



"Empezamos a tener entonces distintos abordajes complementarios que te empiezan a mostrar que existía una operatoria clandestina... Los empresarios empezaron a decir que eran aportes para la política, para después ponerse en víctimas y admitir que fueron coimas, pero Bonadeo siempre plantea ¿qué victimas, si ganaron fortunas de forma suculenta, qué víctimas, eran cómplices", sentenció.