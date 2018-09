> ¿Cristina es "la jefa" de la asociación ilícita? "Debería ser así. El juez ha hecho una reconstrucción histórica de los hechos y ha dictado un procesamiento (a Cristina)".

> Desafuero de CFK: "Yo creo que las renuencias son lógicas, porque muchas veces se expresan desde el desconocimiento. Yo creo que el análisis que deben hacer los senadores debería ser de los argumentos y de lo que se ha aprobado para tomar esta decisión".

> Los dólares de José López: "Lo que dice él es que eran de Cristina. Todos los que se han presentado como imputados colaboradores asumen el riesgo de que no sea cierto lo que dicen. Pero él dice que eran de ella, a raíz de lo que le dice quien lo llama para mover el dinero".

> Declaraciones: "Casi todas son importantes, porque todas hicieron un aporte para ser admitidos como imputados colaboradores. Los que venían al principio confirmaron los pagos y encuentros tal como los había dicho el chofer. El más importante creo que fue el primer arrepentido, que fue Centeno".

> Ampliación de las fechas: "Los primeros datos de los cuadernos son de 2008. Pero yo señalé que la asocieción ilícita podría haber funcionado antes y después que la fecha que estábamos evaluando. Pero yo no pedí que se amplíe, fue ampliado desde el principio. Los cuadernos no tienen fecha desde el 2003, pero en los hechos de la verdad sí".

> Prisiones preventivas: "Para que suceda el de la ex presidenta, tendría que producirse el desafuero. Lo que sucede es que hay quienes han alcanzado un acuerdo conmigo, homologado por el juez, que incluye una excarcelación".

> Prisión efectiva: "El que debería recurrir es el Ministerio Público y no lo va a hacer porque los acuerdos los cerramos nosotros".

> Miedo: "Hay miedo en mucha gente, lo he visto en empresarios que temían nombrar personas, preferían aludir. He visto a personas temblar en la fiscalía. Es muy probable que algunos no quieran hablar por miedo, pero es una decisión de cada uno".

> José López: "Está protegido porque es necesario que no vuelva a su alojamiento, había recibido amenazas. Él contó algunas cosas que no quiso que pongamos en el acta".

> Fallo a empresarios: "Estoy seguro de que hay algunos matices en los que voy a disentir con Bonadío. Hay empresarios que pertenecían al grupo chico, que organizaban las recaudaciones. Hay empresarios que pagaban, alegremente o no. Y hay empresarios que no tenían otra opción. Eso hay que estudiarlo con mucho cuidado".

> ¿Stornelli sintió miedo? "Si vamos a tener miedo, no hacemos nada. Yo aliento a que no sientan miedo. Muchas veces, los miedos son infundados. Yo no tengo que sentir miedo, porque los acompaño a que rompan la omertá".

> Nisman: "Fue un antes y un después. Desde ese día, todos sabíamos que nos podía pasar algo en el camino de una investigación. Siempre lo supimos, pero ahí lo vimos en carne propia, de un colega cercano a nuestro quehacer".

> Cómo sigue la causa: "Creo que va a ir a juicio por partes, porque hay mucha tarea por delante, falta mucha gente por declarar. Creo que vamos a tener mucho más".