Lula rechaza cualquier indulto, informó Haddad

Brasil ya vive el balotaje presidencial, que no quedan dudas dirimirán Jair Bolsonaro, por la derecha, y Fernando Haddad, por la izquierda, en una enorme grieta que atraviesa a Brasil. Todo lo que está sucediendo por estas horas ya apunta a posicionarse para el 2do. turno electoral.

"Forzando una pauta que no existe, los vehículos de medios vinculados al mercado financiero ya empiezan a destacar el 'posible' indulto de Luiz Inácio Lula da Silva, que él no quiere. Fernando Haddad, candidato a la Presidencia por el PT y principal interlocutor del ex Presidente en este momento, ya dijo que Lula rechaza la posibilidad de indulto y quiere probar su inocencia. Gleisi Hoffmann, presidente nacional del PT, ya afirmó que Lula va a salir de la cárcel probando que no cometió crímenes", advirtió la web tan cercana a Lula, Brasil247.

De acuerdo a dirigentes del PT, el diario Folha de S. Paulo, profundamente antiLula, tal como la Organización Globo, ha comenzado a intentar instalar que Lula será indultado si ganara Haddad, para así bloquear cualquier simpatía de sectores independientes, apuntalando probablemente las expectativas de Jair Bolsonaro, quien desde el hospital donde permanece internado elucubra una conspiración en torno a la candidatura de Haddad.

Pero según Folha de S. Paulo, "la posibilidad [del indulto] volvió a la discusión en la campaña electoral luego de que el presidenciable Jair Bolsonaro (PSL) afirmara el domingo (16/09) que el plan de Lula es que gane Haddad para salir de la cárcel".

Según el diputado federal Paulo Pimenta (PT-RS), lo de Bolsonaro es una 'fake news'.

En una entrevista pública online transmitida por el portal UOL, de la editorial de Folha de S. Paulo, Haddad explicó que la hipótesis del indulto a Lula fue abordada por una carta de puño y letra del exPresidente desde su prisión en Curitiba (Paraná), donde desde abril cumple una condena de 12 años y 1 mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.

Según Haddad, Lula escribió que no cambia su "dignidad por la libertad" y que quiere que los tribunales superiores lo absuelvan.

"Creo que habrá justicia, que será absuelto, incluso porque eso no está solo en el ámbito nacional, sino internacional", afirmó Haddad, en referencia a la solicitud presentada por el PT a Naciones Unidas (ONU) sobre el caso.

Para el PT, Lula es víctima de una persecución de integrantes del Poder Judicial con el objetivo de excluirlo del proceso electoral.

En cuanto a la posibilidad de que Lula no sea absuelto por tribunales superiores tras la elección, Haddad dijo que no le gusta "trabajar con hipótesis en las que no creo".

"He leído el proceso, la acusación, la sentencia (...) y quiero decir que ese proceso (contra Lula) no tiene sustentación. No es Haddad diciendo, sino cientos de juristas que se pronunciaron sobre el proceso", declaró.

Haddad: "Lo considero un gran consejero y tendrá un papel destacado dando opiniones", dijo Haddad, quien confirmó que mantendrá la agenda de visitas a Lula en la cárcel.

Luego, en una ronda de entrevista con medios online de Organizaciones Globo, multimedios enfrentado al PT, Haddad cuestionó a la familia Marinho, propietaria de Globo, y ratificó que si él gana, habrá un cambio radical en los marcos legales de los medios de comunicación.

Haddad aprovechó la oportunidad para criticar al multimedios Globo por haber "demorado 50 años para hacer autocrítica de su apoyo al golpe militar de 1964".

Haddad lo dijo cuando los periodistas de CBN-G1 (Globo en Internet) mencionaban el apoyo de políticos que votaron por el derrocamiento de Dilma Rousseff pero ahora apoyan al PT.

"Si perdoné a quien demoró 50 años para pedir disculpas por el apoyo al golpe militar ¿por qué no perdonaría a quien apoyó el golpe de 2016 y se está arrepentirá 2 años después?", dijo Haddad.

Los periodistas preguntaron por otro candidato y ex ministro de Lula, Ciro Gomes, del PDT, quien intentó conseguir el apoyo de Lula para el comicio.

Haddad rechazó cualquier posibilidad de atacar a Ciro, y dijo que ambos estarán juntos en el balotaje.

La pregunta: "¿Usted apoyaría a Ciro en la 2da. vuelta?".

La respuesta: "Por supuesto, somos del mismo campo".