“Si el Justicialismo no le gana una interna a Cristina, no le gana a nadie”

Eduardo Duhalde trabaja por estos días en la idea de volver a candidatear para Presidente en 2019 al exministro de Economía Roberto Lavagna, quien ya compitió en 2007 junto con el radicalismo. El economista no ha dado señales aún de estar interesado en el proyecto, algunos de sus allegados aseguran que no le interesa la compulsa electoral. Otros dicen que pone algunas condiciones. Mientras tanto, Duhalde se concentra en la reorganización del peronismo y advierte: "Si el Justicialismo no le puede ganar una interna a Cristina Kirchner, mejor que no se presente porque no le puede ganar a nadie. Los intendentes van a elegir al candidato que mida más, y yo estoy convencido que Cristina no va a serlo en el momento de la recta final de la organización".

En declaraciones a Radio Cooperativa, el expresidente estimó que "hasta ahora Cristina nunca en toda su historia fue con el Partido Justicialista, tiene un rechazo evidente" y calculó que capaz que se vaya con su partido, en alusión a Unidad Ciudadana. "En estos momentos el Justicialismo todavía está el plan de reorganización, fuimos un hormiguero pateado”, ilustró el exmandatario.

“En distintos sectores hay intentos de unidad como si fuera un rompecabezas que luego habrá que armar", evaluó el exgobernador bonaerense.

En las últimas semanas, Duhalde reapareció consultado por la crisis económica que atraviesa el país y a la FM La Patriada, reveló que mantiene contacto con gobernadores peronistas y que ellos están muy preocupados por la situación. "Nos estamos ahogando en una palangana", sentenció y reclamó que el Presidente consulte al radicalismo a la hora de tomar decisiones.