Abandonar el peso, recomendación del padre de la dolarización de Ecuador

El mentor de la dolarización en Ecuador, el exministro de Economía Carlos Julio Emanuel, recomendó que el país abandone el peso. "Los resultados han sido excelentes, el gobierno de Estados Unidos no tuvo ninguna participación como tampoco la tuvo el FMI", explicó y lanzó: "Le aconsejo a Argentina que dolarice su economía. Cuando hay una sola moneda no hay posibilidad de devaluación". Y aclaró: "En Argentina y Venezuela, la gente no ahorra en pesos, lo hace en dólares y esa preferencia es la base de la dolarización".

Por Urgente 24 Martes 18 de septiembre de 2018 11:38 hs