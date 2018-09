La Guerra de los Roses ruralista

La Sociedad Rural Argentina (SRA) es una de las entidades más antiguas de la Argentina, ya que su fundación se remonta a 1866, apenas 13 años después de la sanción de la Constitución Nacional.

Sin embargo, en ese largo trayecto de 152 años, muy pocas veces se dió lo que va a ocurrir en apenas unos días, cuando ante una nueva elección de autoridades, el comicio -que ya se inició- se dirima con listas divididas. De hecho, la vez anterior fue hace casi 30 años atrás.

Y no es que el hecho sea malo en sí mismo. Al contrario, algunos suponen que constituye un “fortalecimiento de la democracia”, que es un “sano ejercicio de los derechos cívicos”, que “le hace muy bien a la entidad”, que “las renovaciones son buenas”, etc. etc. etc. etc., todos objetivos muy altruistas, imposibles de cuestionar.

Pero parece que no todo lo que reluce es oro. Es que las razones que llevaron a la división no parecen tan claras, ni transparentes.

Tampoco es lo primero que sucede en ese sentido. Más vale daría la impresión que la elección entre Daniel Pelegrina por el oficialismo -Unidad y Acción-, actual presidente completando el mandato de su antecesor, Luis Miguel Etchevehere “el entrerriano” que dejó el cargo para ir al ex ministerio hoy Secretaría de Agroindustria; y ”el criollista” Alberto Ruete Güemes -Compromiso Federal-, un tradicional criador de caballos criollos que fue hace unos años titular de AACREA (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), entidad que nuclea a productores líderes, constituye un nuevo escalón en una serie de diferencias que se remonta a varios ejercicios atrás y que, en general, se habían solucionado “puertas adentro”.

Esta vez, sin embargo, parecen estar primando los personalismos y una suerte de “pulseada” y “pases de facturas” en la cual los candidatos a presidentes y sus vices no son, justamente, los que más tienen que ver.

Tal vez, el cambio más singular o notable, es que los principales cargos en la lista del oficialismo corresponden a socios con una larga trayectoria de conducción en la entidad, mientras que en la oposición aparecen varios “nuevos”.

En el resto, las cuestiones están tan mezcladas que unos cuantos que fueron de la “mesa de chica” de Etchevehere, hoy están con Ruete Güemes, y no con el sucesor natural del ahora Secretario de Agroindustria, es decir, su vicepresidente Daniel Pelegrina. Sin embargo, el “criollista” renunció en su momento, justamente, por sus diferencias con “el entrerriano”.



Otro dato que llamó también bastante la atención es que todos los ex presidentes de la entidad (Luciano Miguens, Enrique Croto, Horacio Gutierrez, Eduardo de Zavalía, Hugo Luis Biolcatti) dieron su apoyo a la continuidad del por ahora presidente, para un período de dos años más. La única voz que no se escuchó fue, llamativamente, la de Etchevehere, su ex jefe…

Muy curioso también resulta para algunos que quienes fueran “espadas” del entrerriano durante su presidencia, ahora sean los armadores de la campaña de Ruete, tal el caso de Martín Goldstein, y de David Lacroze, este último de muy bajo perfil, pero es a quien le atribuyen la verdadera gran cercanía con el presidente Mauricio Macri, lo que justificaría, dicen, el más reciente nombramiento de Etchevehere en Agroindustria.

Por supuesto que en medio surgen cosas más sorprendentes aún, como el hecho de que Crotto y Biolcatti ahora estén, ambos, contribuyendo juntos a la campaña de Pelegrina, cuando se le adjudica al primero de ellos haber impedido por años, el acceso del segundo a la Presidencia de la entidad.

Mucho más cercano sería el malestar que tiene el mismo Biolcatti con quien fuera su “protegido”, Etchevehere quien, dicen, le jugó “torcido” cuando pretendía acceder a un 4to. mandato consecutivo que, sin embargo, fue ocupado por Etchevehere, en un muy desprolijo cambio de autoridades en 2012, cuyas consecuencias aún están vivas en la entidad.

Por caso, fue una de las muy pocas veces en que el vicepresidente 1ro. de entonces no fue quién accedió a la conducción de la Rural, lo que le hubiera correspondido a Alejandro Delfino. Esto, y la drástica “purga” de antiguos directores, muchos de los cuales se enteraron de los cambios por los diarios, fue -y sigue siendo- una de las causas de gran malestar interno con Etchevehere y su mesa chica (de aparente no tan buen trato con el resto), cicatrices que recién comenzaban a sanar cuando se planteó la elección dividida.

Tampoco separa a los contrincantes una sustancial diferencia ideológica, como podía atribuirse en algún momento a los “negros” (tradicionales criadores de Aberdeen Angus que retuvieron la presidencia y el manejo de la entidad por varios períodos), con otros candidatos, tal como ocurrió en 1984 cuando un pequeño criadores de vacas lecheras, para colmo Jersey y no Holando, se alzó con la titularidad de los ruralistas. Para colmo, era ¡¡radical¡, y además abogado, con fuerte impronta político-partidaria, y se mantuvo ahí por 4 períodos consecutivos (8 años).

Fue Guillermo Billie Alchourón, quien pudo pilotear el difícil trance del reingreso a la democracia, el triunfo y declinación de Raul Alfonsín, y los primeros años del menemismo, con una entidad mucho más abierta y dialoguista que hasta entonces.

Pero no es el caso ahora. Más vale parece haber “matices” que diferencian a los candidatos, aunque los jefes de campaña quieren hacer aparecer mucho mayores las diferencias de lo que son en realidad.

Tanto así que trascendió que emulando a la famosa película “La Guerra de los Roses”, como llegó a plantearse en un momento la interna con separaciones hasta familiares por estar en espacios opuestos, ya corrieron las ofertas "cruzadas” entre ambas listas para que algunos de los participantes, en caso de perder su agrupación, se pasen inmediatamente al bando de los ganadores.

Y, aunque hay de todo un poco en cada lista, mientras la oposición busca presentarse como más expeditiva, renovadora y empresaria, con algunas caras más nuevas en la institución ; el oficialismo parece buscar, un perfil más tranquilo e institucional, que vuelva a integrar a los distintos sectores internos (especialmente a los que fueron alejados recientemente) y que, aunque nadie lo quiere decir en voz alta, se mantenga un poco más independiente del gobierno de turno al que, forzosamente, como entidad empresaria, le deben hacer cantidad de reclamos dada la realidad económica del país, y el rol excluyente que está jugando el campo.

En todo caso, mal momento para una interna que debía encontrar a la centenaria Sociedad Rural, bien consolidada y fuerte internamente, para afrontar un tránsito político complicado, como entidad señera del país.