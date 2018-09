Ni en Misiones ni en Paraguay, Thomas estaba en la Recoleta porteña

El ex titular de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Thomas, fue detenido en un departamento de Ciudad de Buenos Aires, en la calle Uriburu al 1000, barrio de la Recoleta. Muchos especulaban que estaba prófugo en Paraguay y otros en el interior de la Provincia de Misiones. Su abogado, José Manuel Ubeira, había dicho en reiteradas oportunidades que el empresario no se iba a entregar y que iba a resistir hasta la Suprema Corte. Para detener al ex funcionario, se realizaron allanamientos en Posadas, y en el interior de Uruguay. El juez federal Claudio Bonadío había emitido una alerta roja de Interpol para la captura internacional del empresario.

