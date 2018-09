Los baños más bellos del mundo y algunas ideas para decorar el propio

Pasamos más tiempo en el baño de lo que nos damos cuenta. Además de higienizarnos y hacer allí nuestras necesidades, es el lugar de privacidad y calma donde contemplamos los asuntos desde otro punto de vista. Si hacemos memoria, casi seguro de que todos hemos tomado al menos una decisión importante de nuestra vida en el baño.

Sin embargo, a la hora de la decoración, lo dejamos para lo último. ¿Por qué?

Es importante trabajar en impregnar nuestro baño de toques personales que nos lo vuelva más cómodo y cálido, especialmente teniendo en cuenta que allí desarrollamos algunas de las funciones vitales para nuestro organismo. Es importante convertirlo en un sitio donde podamos sentirnos relajados y a gusto, para que estas se desarrollen mejor.

Es, además, el lugar de la casa donde a primera hora de la mañana y a última hora de la noche, nos encontramos con nosotros mismos, a través de nuestro reflejo en el espejo, cuando nos lavamos la cara o los dientes.

Es el sitio donde le dedicamos al cuerpo gran parte de sus cuidados, y por lo tanto, tiene relación con nuestra autoestima. Si estamos atravesando una etapa en la que no nos sentimos muy bien con nuestro cuerpo, probablemente no disfrutemos mucho de estar en el baño. Pero aquí está la clave: a veces no hay mucho que podamos hacer para cambiar un sentimiento interno, como por ejemplo la insatisfacción con cómo me veo, pero sí hay acciones concretas que podemos tomar para decidir que queremos iniciar un cambio, y eso terminará teniendo influencia en cómo nos sentimos.

(Ejemplo: remodelar ese sitio de la casa en el que me encuentro con mi desnudez, si es que quiero empezar a tener una relación distinta con mi cuerpo. Podría no cambiar nada, pero también podría ser el inicio de un cambio).

Cuando uno se muda a una casa nueva, ¿cuál es el ambiente que más tarda en sentirse como propio? Muchas veces, es el baño.

Es por eso que los invitamos a hacer un recorrido por algunos de los baños más bellos del mundo, para tomar ideas y llevarlas, dentro de lo que es posible, al baño propio.

Según el Feng Shui, el baño es un lugar de gran fuga energética debido a la cantidad de agua y a lo frío de los elementos que lo componen, como azulejos, instalación, etcétera. Por ello, lo fundamental es crear un ambiente libre de sensación de humedad, y lleno de calidez y luz. Según la tradición china, el baño debería encontrarse siempre fuera del hogar y ninguna cañería de la casa estar conectada al mismo. Pero claramente esa tradición sale de los esquemas actuales. Sin embargo, podemos tomar parte de la sabiduría del Feng Shui y aplicarla dentro de nuestras posibilidades. Algunos consejos del portal de la Escuela Europea de Feng Shui:

-Ventilar diariamente.

-Si no hay mucha luz natural, compensar con una buena luz artificial.

-Colores: son preferibles los claros, pero que no sean fríos, a los oscuros. Es decir, sí a los azules y verdes claros, pero no a los oscuros, salvo con mucho cuidado y en cantidades mínimas. Sí a los rojos, naranjas, rosas, pero usar con cuidado los púrpura y colores profundos.

-Decorar con cuadros, luces y plantas. Las plantas en el baño pueden ser naturales, pero también secas o artificiales, de tela o plástico. Respecto de los cuadros, podrían ser fotografías de paisajes, flores, frutas o cualquier motivo botánico en general.

-Es importante tener objetos de madera que ayuden a reducir el elemento agua. Aunque también se pueden tener elementos que nos recuerden al agua como conchas marinas, mezclándolas con piedras, jabones, etcétera.

-Es interesante también añadir el elemento fuego en forma de velas, cuadros con motivos vivos o representaciones de animales.

-Lo ideal, dentro de lo posible, es mantener los desagües (bañadera, ducha, taza, lavabo) tapados cuando no se están usando. Especialmente la tapa del inodoro.