Macri cede $4 mil millones a gobernadores para evitar la vuelta del Fondo Sojero y apurar el Presupuesto

El Gobierno Nacional cedió ante la presión de los gobernadores y girará $ 4.125 millones a las provincias en compensación por la eliminación por decreto del Fondo Sojero. En consecuencia, los diputados que responden a los mandatarios levantaron la sesión especial prevista para este miércoles en la que iban a tratar de avanzar en la restitución de esos recursos.

Tal como informó Urgente24, se confirmó que en las próximas horas el presdiente Mauricio Macri suscribirá otro decreto, que crea el Programa de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios, con la transferencia de $ 4.125 millones en 4 cuotas hasta finalizar el año el 31/12 de 2018.

Sin embargo, esa medida solo beneficiará a las jurisdicciones que aceptaron y firmaron el Pacto Fiscal en 2017, por lo cual La Pampa y San Luis no recibirán un solo peso.

La norma de Macri establecerá que una vez recibidos los fondos, los gobernadores deberán repartir el 50% de cada cuota a los municipios, un 20% por encima de la distribución habitual de del impuesto, que era del 30%.

De acuerdo a lanación.com, el decreto compensatorio se acordó entre el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, los diputados oficialistas Emilio Monzó (presidente de la Cámara) y Nicolás Massot, el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y el jefe del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner. La semana pasada el presidente Macri recibió a varios gobernadores en la Casa Rosada.

La iniciativa oficial también tiene como objetivo eliminar obstáculos para la sanción del Presupuesto 2019, que fue presentado el lunes en el Congreso.

“Es un avance importante; es un tema que nos tenía preocupados y teníamos como objetivo resolver el problema”, expresó Kosiner, en diálogo con la prensa acreditada en el Congreso.

No obstante, su par correntino Martín Barrionuevo (PJ) aclaró que “no es que vuelve el fondo sojero sino que es una compensación para lo que resta del 2018, en el presupuesto del 2019 ya no está previsto el fondo sojero y las retenciones no son coparticipables”.

Barrionuevo salió así al cruce del gobernador de su provincia, Gustavo Valdés, quien había afirmado más temprano que desde Nación “van a reponer el Fondo Sojero".

"El trabajo conjunto con nuestros diputados nacionales de Argentina Federal nos permite compensar los recursos del fondo federal solidario de la Soja de este año por 4.100 millones de pesos para provincias y municipios", dijo por su parte, el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey a través de su cuenta de Twitter.

"Celebro la creación de la Asistencia Financiera para Provincias y Municipios, luego del pedido de gobernadores al Gobierno Nacional. $4.125 millones serán destinados para obras, en compensación del Fondo Sojero", expresó por su parte el gobernador chaqueño, Domingo Peppo.

A partir del acuerdo, los diputados justicialistas Diego Bossio y Pablo Yedlin pidieron en una nota a Presidencia la suspensión de la sesión citada para este miércoles a las 11:30. La solicitud de la semana pasada también había sido firmada por legisladores del Frente para la Victoria-PJ.

En la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, Cambiemos se había alzado con el dictamen de mayoría para declarar la validez del DNU que eliminó el Fondo. Pero en el recinto, si la oposición reunía fuerza podía llegar a aprobar el dictamen de minoría que proponía la anulación del decreto. Hasta ahora, nunca un DNU fue rechazado por alguna de las cámaras del Congreso.