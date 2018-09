Aportes 'truchos' en la campaña presidencial: Ordenan profundizar la investigación

La Cámara Nacional Electoral ordenó que se profundice la investigación sobre supuestas irregularidades advertidas en las auditorías contables de las campañas presidenciales de 2015. La pesquisa no sólo alcanza a Cambiemos, sino también al Frente para la Victoria, a Unidos por una Nueva Alternativa (UNA) y a Compromiso Federal.

Los jueces Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera resolvieron cuatro apelaciones planteadas contra la desaprobación de las rendiciones de cuentas de dichas campañas. En sus resoluciones, los camaristas señalan que el juzgado de primera instancia deberá avanzar con la investigación de situaciones informadas por las auditorías contables, con el objeto de "conocer efectivamente el origen y destino de los fondos de campaña".



Entre las principales cuestiones que deberán ser investigadas, se enuncian "la necesidad de corroborar la autenticidad del origen de algunos aportes privados, para lo cual la Cámara requiere que las personas que figuran como aportantes confirmen que ellos efectivamente hicieron las contribuciones".



Además, los juzgados tendrán que detectar la posible existencia de aportes "que podrían encuadrar en las prohibiciones legales", por ejemplo de empresas, y frente a esta posibilidad "se indica la necesidad de citar a declaración testimonial a personas que tienen un vínculo relevante con personas jurídicas que carecen de capacidad legal para contribuir al financiamiento de los partidos políticos".



Finalmente se deberá corroborar "la existencia de gastos de campaña no declarados, que fueron detectados a través de relevamientos y monitoreos dispuestos por la Cámara Nacional Electoral", tales como publicidad en vía pública, actividad en redes sociales, gastos informados por proveedores y no declarados por los partidos, publicidad en medios gráficos, e incluso gastos de campaña anticipados, es decir, producidos antes del inicio del período legal.

Cabe recordar que Cambiemos ya está siendo investigado por el juez Sebastián Casanello por los presuntos aportantes 'truchos' en la campañana legislativa de 2015. La causa se inició a partir de un informe periodístico realizado por el periodista Juan Amorín en El Destape, que mostró cómo más de 800 personas figuraban como aportantes de la última campaña del oficialismo en territorio bonaerense, sin saberlo.



Tras la denuncia, fue el fiscal Jorge Di Lello quien abrió una investigación, a lo que se sumó una denuncia de Lucas Schaerer, de la fundación La Alameda, que quedó a cargo del juez Casanello.



Los denunciados son los senadores Esteban Bullrich y Gladys González y los diputados Graciela Ocaña y Héctor Flores, quienes encabezaban las listas del oficialismo en la provincia



Según la investigación periodística, el oficialismo habría hecho figurar como aportantes de la campaña a por lo menos 200 beneficiarios de los programas sociales "Ellas Hacen" y "Argentina Trabaja", quienes al ser consultados por dicho medio desmintieron haber contribuido a ese fin.



En la lista de aportantes de Cambiemos aparecieron nombres conocidos que negaron haber aportado fondos, tal como Darío Lopérfido, el padre de Nancy Pazos y el funcionario judicial de Mercedes, Federico Rodolfo Zoccali, entre otros.