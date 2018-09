Santos Borré fue denunciado por violencia de género pero la causa fue “archivada”

A tan solo un día del trascendental partido de ida que animaran River Plate e Independiente que corresponde a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América 2018, el delantero colombiano Rafael Santos Borré fue denunciado este martes (18/0) por violencia de género. La denunciante es la piloto Romina Elisabet Re. La misma fue radicada en la oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia.

Según cuenta el sitio Todo Pasión, quien tuvo acceso al testimonio de dirigentes de River, la denuncia fue realizada en marzo.

“Primero me insiste como para volver a vernos, en que estemos juntos, que me extraña. Después cuando le digo que no por todas las cosas que ya me hizo, me amenaza porque piensa que le voy a hacer la denuncia. Me dice 'que tenga cuidado', que no sé qué me puede pasar, que él tiene mucho poder, que me voy a arrepentir de lo que estoy haciendo y que los clubes tienen barras bravas y mucha gente detrás y que no quiere que me pase nada”, es lo que figura en la denuncia DEN00349573.

De todos modos, según comunicó la Fiscalía N° 1 Penal, Contravencional y de Faltas, a cargo de la fiscal Verónica Andrade, la denuncia no llegó al ámbito judicial ya que Romina Re no volvió a ratificar la querella, a pesar de haber sido contactada en varias oportunidades para que lo hiciera.

Desde River aseguraron que las partes llegaron a un acuerdo en el ámbito privado para evitar que la situación se extendiera a un juicio. Lo cierto es que este mismo martes la denuncia se archivó “porque no se pudo avanzar en la investigación ya que nunca se pudieron obtener pruebas de los hechos denunciados”, tal como difundió la Fiscalía N°1.

El comunicado de la fiscalía

“La Fiscalía N 1 Penal, Contravencional y de Faltas, a cargo de la fiscal Verónica Andrade, informa que se realizó una denuncia ante la Oficina de Violencia Doméstica perteneciente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra Rafael Santos Borré, el 08/04/2018 a fin de investigar la posible comisión de un hecho de amenaza simple vía telefónica.

La oficina de Violencia Doméstica perteneciente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación derivó la denuncia al Ministerio Público Fiscal de la CABA, el 9/04/2018, e ingresó a la Fiscalía Número 1 Penal, Contravencional y de Faltas, especializada en Violencia de Género.

Allí se intentó trabar comunicación con la denunciante sin resultado. Ante la falta de respuesta de la denunciante, el 13/04/2018 el equipo fiscal se comunicó con el hermano de la víctima y se le dijo que ella debía presentarse en la Fiscalía para avanzar con la denuncia. Ante la negativa de la denunciante, la fiscal Andrade le solicitó a la Brigada de la Superintendencia de Género de la Policía de la Ciudad que la contactara al efecto en su domicilio, al que concurrió el 23/04/2018, sin que nadie atienda y el 27/04/2018, cuando la Brigada logró hablar con la denunciante y hacer una primera entrevista solicitándole que dentro de las 72 horas comparezca ante la Fiscalía.

La denunciante no concurrió y la Fiscalía trató de establecer nuevamente contacto con la denunciante que nunca atendió su teléfono. Ante esta situación, el 18/05/2018, el equipo fiscal volvió a contactarse con el hermano de la denunciante para solicitarle que le informe que debía presentarse en la Fiscalía. El 21/05/2018 la Fiscal volvió a enviar a la Brigada de la Superintendencia de Género al domicilio de la denunciante , la cual otra vez tomó contacto con ella y le solicitó que se presente ante la Fiscalía dentro de las 72 horas.

La denunciante no se presentó en la Fiscalía. Ante las reiteradas negativas de la denunciante de presentarse en la Fiscalía N 1 Penal, Contravencional y de Faltas, se resolvió archivar la denuncia porque no se pudo avanzar en la investigación, ya que nunca pudieron obtener pruebas de los hechos denunciados ni circunstancias que permitieran orientar la investigación”.