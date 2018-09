Con críticas a Macri, Kicillof confirmó que será candidato en 2019

El ex ministro de Economía, Axel Kicillof, confirmó que va a jugar políticamente en las próximas elecciones: “Voy a ser candidato el año que viene”, anunció, aunque aclaró: “Todavía no sé para qué cargo me voy a presentar, pero probablemente será en Provincia".

Por otro lado, aseguró que Cristina Fernández es quien está al mando de la conducción del espacio político, desde donde se trabaja en la construcción de un frente electoral. “Las candidaturas no son algo que facilita la unidad, sino que la complica”, agregó, señalando la propia como algo prematuro.



En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por El Destape Radio y la AM 530, Kicillof lanzó además duras críticas al Presupuesto presentado por el gobierno nacional para el 2019: "Habla de que el dólar a diciembre de este año va a estar a $38. Es un presupuesto ya no mentiroso, es directamente esquizofrénico”, dijo, y agregó: “El que quiera votarle el presupuesto al gobierno será cómplice”.

“Es parecido a lo que ocurrió el año pasado, donde algunos diputados votaron un presupuesto que decía que la inflación de 2018 iba a ser 10%, y estamos rozando el 45%", explicó.



Además, criticó duramente a la administración de Mauricio Macri: “Este es el gobierno más mentiroso y contradictorio”, y señaló: “El gobierno ha sido muy irresponsable con la toma de deuda”.



Y concluyó en forma categórica: “Envío mis condolencias por el presupuesto que presentó Dujovne”.