Urgencia de prevenir los desastres y atender a las victimas

Un Marco de Sendai poco leído y casi desconocido que nos recomienda como reducir los riesgos de desastres, firmado por 193 países el 18 de marzo de 2015 y una Ley Nacional N°27.287 del año 2016, también casi desconocida (aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional) para instrumentar un “Sistema Integral de Reducción Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil”, es una realidad.

Todo este sistema mundial, regional y nacional de Plataformas, asigna la primera prioridad a “comprender el riesgo”; o sea que, procuran advertirnos de las amenazas que nos acechan, en relación a nuestras vulnerabilidades, exposiciones y capacidades configurativas del riesgo.

El riesgo está en todas las partes; nos rodean, nos envuelven y generan el miedo de vivir, particularmente en las áreas de mayor riesgo e incertidumbre.

Son los gobiernos provinciales y particularmente los locales los que afrontan a diario las amenazas de los volcanes, los incendios forestales, los aludes, los tornados y con más frecuencia, los desastres hidrometeorológicos.

La Gobernanza del Riesgo de Desastres es de gran importancia para una gestión eficaz.

En las Américas los desastres de 2017 fueron protagonistas los huracanes Harvey, María e Irma en USA y el Caribe generaron daños superiores a los US$ 100.000 millones; y las grandes inundaciones que azotaron a 9 provincias argentinas, causaron daños causaron daños por $ 6.000 millones, según un estudio de la CEPAL, financiado por el BID.

Y como si esto fuera poco en el núcleo granífero de Argentina a fines de 2017 y principios de 2018, durante 4 meses, una feroz sequía asoló el campo argentino, causando pérdidas estimadas en US$ 8.000 millones, afectando el desbalanceado déficit comercial.



La prevención de los riesgos de desastres es un instrumento poco desarrollado. Sólo conocemos casi críticamente el desastre y los primeros auxilios.



Los viento huracanados, las súbitas y extremas inundaciones, etc., en el Sur y los intensos huracanes en el Atlántico Norte como el “Florence” de estos días con su calificación de fuerza 5 y extremo frente que afecta a 5 grandes Estados del litoral norteamericano, no solo con intensas lluvias y fuertes vientos, sino también con apreciable elevación del nivel del mar.

Mientras tanto, en el Océano Pacífico y en el Índico los tifones, como el Sebi en Japón, Mangkhut en el norte de la Isla de Filipinas, Hong Kong y China, dejan una vasta zona pobre destruida con su secuela de muertos y desaparecidos.

El frenético ritmo de las noticias mundiales, nacionales y locales, sepulta el pos desastre y la complejidad del mismo. Solo presenciamos las primeras pantallas de la película mediática, pero no el largo y penoso final.

Más allá de contabilizar los muertos y los daños de los asegurados, que son la noticia habitual, todo queda en aparente recuerdo, hasta la aparición de un nuevo desastre.

El dolor de la gente, especialmente de los más vulnerables que perdieron sus escasos bienes materiales, cuentan los días y a veces meses sin electricidad, el cierre de pequeños negocios y el consecuente desempleo, la aparición a veces de oleadas de desplazados ambientales y rurales, convierten las áreas perimetrales de las ciudades en nuevos polos de pobreza, constituyendo la cara visible de graves problemas socioeconómicos y hasta políticos, difíciles de solucionar en el corto plazo. Los desastres conforman un freno a la sostenibilidad del desarrollo.

Por otra parte, no todos los gobiernos y menos los locales cuentan con recursos para auxiliar a las víctimas, rehabilitar los servicios, recuperar viviendas, hospitales, escuelas, etc., y reconstruir mejor lo destrozado.

Las inversiones públicas y privadas para la prevención y reducción del riesgo, con medidas estructurales y no estructurales, son esenciales para acrecentar la resiliencia social y cultural de las personas y comunidades.

En síntesis, crecen los desastres en ritmo, frecuencia y magnitudes extremas, siendo escasa la prevención del riesgo, las alertas y los recursos para la inmediata respuesta y reconstrucción.

Mientras tanto, la riqueza se concentra y crece la desigualdad y la “locura virtual mediática”, continuará inundando las pantallas de televisión en las primeras fases del desastre, olvidando a las ultrajadas víctimas, casi anónimas de los desastres.