En un torneo de la B y con el Show de la A, Maradona ya tiene su canción

Dorados de Sinaloa, que dirige Diego Armando Maradona, goleó en la noche del lunes 17/09 a los Cafetaleros de Chiapas 4-1. El argentino disfrutó de esta gloria en Sinaloa, gracias a Vinicio Angulo, quien perforó en tres ocasiones la valla de los Cafetaleros y le puso más de la mitad del partido al triunfo de los Dorados. Por otra parte, el único gol de los Cafetaleros fue de Sebastián Ibars, quien dio un poco de esperanza a la escuadra chiapaneca, sin embargo esto no fue suficiente.

Durante el encuentro, el juego de los Dorados fue un auténtico show que trascendió más allá de México gracias a la presencia de Diego.

Tanto resonó la presencia del argentino en ese país durante los días previos, que el mismo lunes, unas horas antes de que se estrenara como director técnico de los Dorados, el presidente electo de la nación azteca, Andrés Manuel López Obrador, aprovechó las redes sociales para enviarle un mensaje al Diego, a quien definió como “genio y figura”, según una nota publicada en el diario mexicano El Debate.

“Diego es una leyenda”, comentó López Obrador en un video. “Aprovecho para transmitirle un saludo y darle la bienvenida”, reprodujo el diario El Debate.

El partido fue transmitido en escala internacional por ESPN sin importar que prácticamente en simultáneo estuviera el tradicional Monday Night Football de la NFL.

En la mañana de este martes (18/09), no hubo portada de la prensa deportiva mexicana que no resaltara de alguna manera la afortunada presentación de Maradona como director técnico de los Dorados: 4-1 sobre Cafetaleros de Tapachula.

ESPN hizo lucir a Maradona con un recurso muy sencillo: mientras el juego iba por la pantalla completa, para los que sólo querían ver a Diego presentó un recuadro en una de las esquinas.

A las cámaras no se les fue ni un solo detalle de los festejos de Maradona: se vio cada grito, cada abrazo con sus jugadores y se escucharon todos sus gritos.

Con el desembarcó de Diego al país azteca, el grupo de músicos del municipio de Guasave denominados “Banda La prendida” compuso una canción, denominada ‘corrido’ dedicada al mismo Maradona. La pieza musical dice: “Hoy te digo a ti compadre, bienvenido, ésta es tu casa, con la raza te iremos a alentar, y ahora, es más, somos tu porra cada vez que el balón corra, bienvenido a nuestra tierra Sinaloa, Diego Armando Maradona”.

El corrido es un género musical mexicano desarrollado en el siglo XVIII. Se trata de una narrativa popular en forma de canción, poesía y balada. Las canciones pueden tratar de temas políticos, de eventos históricos y de relaciones sentimentales. El corrido jugó un papel importante en la historia de México como una fuente de información sobre los movimientos, las victorias, y las pérdidas de la revolución. Los corridos continúan siendo muy populares hoy en día en México. Los corridos han evolucionado mucho, hoy en día hay diferentes subgéneros por ejemplo los narcocorrido. ​Cabe destacar que también Chile ha adoptado elementos del corrido, los cuales ya son parte de su folclore, escuchándose principalmente en las zonas rurales del sur del país.

Los inmigrantes europeos que llegaban en el siglo XIX a los estados mexicanos de Texas, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas principalmente traían consigo instrumentos a México como el acordeón y el ritmo que daría origen a la música del norte en general, la Polca, a la que en suelo americano se le añadieron más instrumentos como la batería y que más tarde se uniría a los relatos mexicanos de esa época, originando el corrido norteño.

Hasta el arribo y consolidación de los medios electrónicos de comunicación masiva (mitad del siglo XX), el corrido se utilizó en México como un medio informativo y educativo de primer orden, incluso con fines subversivos, debido a su aparente simplicidad lingüística y musical, apropiadas para la transmisión oral. Tras popularizarse la radio y la televisión, el género ha evolucionado hacia un nuevo estado, aún en proceso de maduración, aunque la mayoría de los especialistas asegura que está muerto, o por lo menos agoniza desde entonces.

Los ejemplares vivos más antiguos del corrido son versiones transculturadas de romances mexicanos, relativos sobre todo a amores desgraciados o sublimados, así como a temas religiosos. Éstos, que incluyen (entre otros) “La Martina” y “La Delgadita”, muestran las mismas pautas estilísticas básicas que la mayoría de los corridos posteriores (tiempo de 1/2 o 3/4 y composición literaria en “verso menor”, PAFSNFJ, versos de ocho o menos sílabas fonéticas, agrupados en estrofas de seis o menos versos).

Fue hasta la Guerra de Independencia (1810-1821), y de ahí a lo largo de la Revolución mexicana (1910-1921) y las revueltas religiosas o caciquiles (1926-1934) originadas por el nuevo orden político, que el género prosperó y adquirió los conocidos tonos “épicos” que tanto se resaltan, así como la estructura narrativa en tres instancias antes mencionada, produciéndose el grueso de los ejemplares vivos, que se refieren a líderes revolucionarios, religiosos o populares, así como sus hechos o, incluso, su “martirologio”.

Con la consolidación del “Presidencialismo” (orden político instituido tras la Revolución México) y el éxito de los medios electrónicos de comunicación masiva, el corrido perdió mucho de su papel informativo, volviéndose, por una parte, un ingrediente del culto folclorista, y por otra, en la voz de los nuevos subversivos: trabajadores oprimidos, productores y traficantes de drogas; activistas de izquierda, campesinos emigrantes (sobre todo a Estados Unidos).

Esta vertiente es considerada por los académicos la etapa “decadente” del género, que tiende a borrar las características estilísticas y estructurales del corrido “revolucionario” o tradicional, sin mostrar aún una pauta clara o unificada de evolución. Esto es representado sobre todo por el “narcocorrido”, canciones dedicadas a figuras relacionadas con el narcotráfico, muchas veces ordenadas y pagadas por ellos mismos a músicos y compositores.

El corrido, titulado “El Diego de Sinaloa”, comienza con una alusión a la pobreza del “Pibe de oro”, que salió de abajo para convertirse en uno de los dos mejores futbolistas de la historia.

Con la victoria del lunes, los Dorados llegaron a una victoria, tres empates, tres derrotas y seis puntos, pero Maradona aseguró que al equipo le quedan seis finales, en alusión a la cantidad de partidos pendientes.

Por otra parte, el ex capitán y ex entrenador de la Selección Argentina firmó un contrato por 11 meses con Dorados, con un salario de US$ 150.000 mensuales, o sea un total de US$ 1,6 millón, según el matutino Récord, de Sinaloa.

Apodado “el Gran Pez”, la entidad contrató a Diego Maradona como entrenador y así consiguió una enorme visibilidad global. Pero no es la primera vez que hace contrataciones espectaculares. En el pasado, pasaron por el club desde Pep Guardiola, al delantero Sebastián Abreu y el ídolo mexicano Cuauhtémoc Blanco.

Guardiola formó parte del plantel de Dorados en el Clausura 2006 cuando estaban en su etapa inicial dentro de la Liga MX.

Es más: Guardiola ya fue invitado por el presidente de Dorados, José Antonio Núñez, para la reinauguración del estadio Banorte o Carlos González y González a finales de año, para lo cual viajó a la sede Manchester City (el estadio original para 23.000 espectadores es famoso porque se construyó en apenas 3 meses, récord).

El propietario del club es Grupo Caliente, que se dedica al negocio del entretenimiento en su capítulo juegos de azar online y apuestas deportivas aunque también explota el Hipódromo de Agua Caliente, el Estadio Caliente que utiliza el Club Tijuana Xolotzcuintles, una plaza comercial, un club hípico, un canódromo, una agencia de viajes, el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, un parque zoológico y hotelería.

En su próximo partido, los Dorados visitarán el próximo sábado a los Alebrijes de Oaxaca, novenos de la clasificación, y después irá a la casa del Querétaro para disputar el día 26 los octavos de final de la Copa MX.