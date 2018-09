Por qué Xi puede ganarle a Trump

China reducirá los aranceles sobre algunas importaciones, lo que hará que el promedio arancelario general del país continúe bajando, y también eliminará gradualmente los cobros irrazonables sobre las importaciones, dijo Li Keqiang durante el Foro Económico Mundial, en Tianjin.

"Se trata de una decisión independiente de China para abrir su economía con el propósito de promover la transformación y la modernización de la industria nacional, y también de ofrecer más opciones a los consumidores nacionales", explicó el 1er. ministroi.

"También es una acción práctica que China ha tomado para impulsar la globalización económica. La economía china ha venido creciendo y prosperando gracias a la apertura", señaló el premier.

Y esto sucede cuando Donald Trump avanza en su embate contra China. ¿Qué está sucediendo?

China importa casi 4 veces menos productos estadounidenses de los que exporta hacia USA. En esas condiciones resulta complicado responder "ojo por ojo y diente por diente" a las sanciones comerciales impuestas por el presidente Donald Trump.

Por ejemplo: Washington DC anunció que impondría aranceles de 10% sobre US$ 200.000 millones anuales de productos chinos importados, que se suman a los aranceles ya aplicados sobre otros US$ 50.000 millones anuales previos. En represalia, el gobierno chino anunció que impondría nuevos aranceles a importaciones estadounidenses equivalentes a US$ 60.000 millones.

Pero como las importaciones chinas de productos estadounidenses rondan los US$ 130.000 millones, el margen de maniobra de Beijing es reducido.

China es el tenedor N°1 de la deuda pública estadounidense, y podría generar el caos en el mercado global que financia a la Tesorería de Trump pero vender abruptamente una gran parte de esa deuda sería arriesgado porque probablemente menguaría la cotización de los bonos de Tesoro en el portafolio de Beijing, y eso es dinero.

Otra medida comercial que podría ejecutarse: China envía a USA 350.000 estudiantes anuales. O sea que 1 de cada 3 estudiantes extranjeros en USA son chinos, sin considerar los turistas. Los gastos chinos en turismo y en educación en USA casi equivalen al total de las importaciones chinas de soja o de aviones estadounidenses. China podría orientarlos hacia Europa o Canadá, provocando un considerable perjuicio al sistema universitario estadounidense, soporte de su 'poder blando'.

Pero, por ahora, el presidente Xi Jingping no tomó ninguna decisión al respecto.

¿Y entonces qué hacer?

Este mes de septiembre han empezado los suministros de crudo bajo contratos de futuros en yuanes/renmibis que Beijing vendió en marzo, recordó la agencia Prime. ¿Esto es importante? En verdad, es decisivo para China.

El 07/09, un total de 600.000 barriles de petróleo extraído en Medio Oriente fueron entregados a los propietarios de los contratos de futuros, en la 1ra. ejecución física de futuros denominados en la moneda china.

El comienzo de los suministros físicos de este petróleo "es un gran avance para Beijing", ya que los contratos de futuros se comercializan en la Bolsa Internacional del Comercio Energético de Shanghái (Shanghai International Energy Exchange, SIEE) exclusivamente en yuanes/renmibis.

Conseguir el uso de esta divisa en las transacciones internacionales en el mercado petrolero "es de particular importancia durante la guerra comercial que se está desatando entre USA y China", y que según Jack Ma, el visionario creador de Alibaba.com puede durar 20 años.

Por un lado, las refinerías de petróleo y las compañías petroquímicas en China, tanto públicas como privadas, pueden utilizar los futuros para suministrar a sus refinerías las materias primas necesarias y evitar riesgos.

Por otro lado, la SIEE se ha convertido en una plataforma internacional donde los participantes chinos y extranjeros en el mercado de la energía pueden realizar transacciones con un instrumento de intercambio líquido "sin tener en cuenta a Washington DC y al dólar estadounidense", recordó Prime.

Además, los expertos creen que los contratos de futuros de crudo de Shanghái reflejan factores fundamentales (demanda y oferta en la región de Asia y el Pacífico) y son capaces de satisfacer las necesidades de la economía real china.

La liquidez de esta operación de futuros está creciendo a un ritmo acelerado.

Para el 31/08, el volumen de negociación en la bolsa de Shanghái superó los 11 millones de contratos (cada contrato son 1.000 barriles), alcanzando los 5,39 billones de yuanes.

De esta manera, la cifra promedio fue de 14.800 contratos por día, superando a la bolsa de Dubái (DME).

"Hasta la fecha, la Bolsa Internacional de la Energía de Shanghai (INE, siglas en inglés) ha aprobado la solicitud de 32 agencias extranjeras para ofrecer servicios de corretaje a inversionistas del ultramar, y otras tres están en espera de aprobación", anunció Li Hui, vicegerente general de la Bolsa de Futuros de Shanghai.

"Estas agencias de corretaje han ayudado a los inversionistas provenientes de Hong Kong, Singapur, USA y Reino Unido a procesar los negocios de los futuros de crudo", detalló.

Por el momento, los futuros de crudo en poder de inversores extranjeros representan alrededor del 15% del total.

Apenas 5 meses después de iniciadas sus operaciones, la SIEE en la plataforma de comercialización de petróleo más grande del mundo N°3, solo detrás de la estadounidense NYMEX y la británica ICE.

Hoy día tanto la AIE (Asociación Internacional de Energía) como la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) ya reconocen la importancia del crudo de Shanghái para el mercado mundial del petróleo, si bien apuntan que aún es demasiado pronto para hablar de él como un referente mundial comparable al Brent (Mar del Norte) o al WTI (Texas).

Sin embargo, esta valoración subestima "el impacto de la economía china en el mercado mundial del petróleo y las ambiciones de Beijing", sostiene Prime.

"Hoy, China compra petróleo con la moneda que ellos mismos emiten, no con el dólar estadounidense. Mañana, con el yuan/renminbi se venderán gas, productos derivados del petróleo, metales y otros bienes", un privilegio que en el pasado sólo USA "podía permitirse", y que es el núcleo de la importancia de Washington DC y el dólar estadounidense. Ésta es la verdadera guerra de monedas.

El uso de la divisa china en el mercado del petróleo puede "socavar la posición del dólar estadounidense como principal moneda de reserva mundial", según Prime, para concluir que el "petroyuán" se convertirá en "un arma que ayudará a Beijing" en la guerra comercial con Washington.