Asusta la recesión implícita en el Presupuesto 2019, y otras novedades

¿Cómo no avanzará la antipolítica cuando la opinión pública con capacidad de análisis de los temas nacionales (obviamente que no es toda pero sí es la más influyente) observa que diputados y senadores debaten sobre un Presupuesto 2019 que ellos mismos reconocen que será vulnerado porque es inconsistente? ¿Qué puede esperarse de una sociedad cuya supuesta 'Ley de Leyes' es un conjunto de datos sin relación con la realidad del período cuando serán ejecutados? Lamentable otra vez el espectáculo de un Congreso de la Nación y un conjunto de gobernadores que intentan considerar verosímil la ficción contable del Ejecutivo Nacional. Esto era moneda corriente con los K pero ¿acaso Cambiemos no propuso cambiar?

Por JORGE E. HADDAD