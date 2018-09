Una Universidad censuró a Casero por “declaraciones antidemocráticas”

Sin ofrecer precisiones, la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) canceló la función de la obra ‘De qué no se puede hablar’ del actor Alfredo Casero, que debía realizarse el próximo sábado 17 de noviembre. Según el escueto comunicado de la UPC, “esta decisión se funda en las declaraciones antidemocráticas de público conocimiento realizadas por el Sr. Casero y en la consideración de que la sala Juan D. Perón de la Ciudad de las Artes es una sala perteneciente a una institución universitaria que asume un compromiso y reivindica la defensa de los derechos humanos y de la democracia”.

Sin embargo, la casa de estudios no especificó a qué expresiones hacía referencia para tomar la decisión de censurar el unipersonal del cómico, sólo se aclaró que “la devolución del valor de las entradas vendidas se realizará por la misma vía en que fueron adquiridas”.

En la Universidad Provincial de Córdoba funciona el teatro Ciudad de las Artes donde se presentaría el unipersonal del actor.

Se especula que la decisión de la Institución se deba a declaraciones que Casero hizo semanas atrás, en una entrevista con el periodista Alejandro Fantino, donde cuestionó a las Abuelas de Plaza de Mayo. "Yo quiero saber toda la verdad. ¿Estás seguro que el último señor es un nieto recuperado? Quiero estar seguro de todos los nietos", preguntó.

Ante la cancelación de sus presentaciones en Tucumán y Salta, Casero había dicho: "Lo que más bronca me da no es el hecho de que no funcione una plaza (teatral), sino que lo peor es que haya alguien que diga: 'Vos no vas a trabajar acá por lo que dijiste'. Eso es lo más raro: tener que pagar por lo que decís".