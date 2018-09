Confirmado: Haddad se acerca a Bolsonaro

El diario Folha de S. Paulo realizó un notable aporte al debate preelectoral brasilero al editorializar acerca de la prédica antidemocrática del candidato a vicepresidente, general Hamilton Mourão, quien acompaña a Jair Bolsonaro, quien "alimenta la paranoia, siembra incredulidad en el proceso democrático y, de más inmediato, abre el camino para que no se aceptar un resultado desfavorable a los comicios". El enfoque es muy importante: ingresando a su tramo final, la campaña electoral brasilera ya no es PT vs. antiPT, ni derecha vs. izquierda sino antidemocráticos vs. democráticos ("señales alarmantes de rechazo por las reglas del juego democrático", encuentra Folha en el proselitismo de Bolsonaro).

Miércoles 19 de septiembre de 2018