La (insólita) búsqueda del dinero K: Ahora apuntan a una isla caribeña

Son muchas las causas que enfrenta Cristina Fernández y ex funcionarios kirchneristas por corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita. Pero el presunto dinero robado no aparece en ningún lado. Y sin pruebas, las causas se complican. Ya han llevado excavadoras a estancias de Lázaro Báez y a la vivienda de Milagro Sala. Además, han allanado propiedades de la ex presidente en busca de bóvedas. Sin embargo no han hallado nada. Y las investigaciones ya rozan lo cinematográfico. Ahora, trascendió que los investigadores apuntan a una maniobra a partir de la cual se trazaría una ruta que termina en la paradisíaca isla Curazao, ubicada en el Caribe. ¿Será más circo, o realmente encontrarán pruebas?

Por Urgente 24 Miércoles 19 de septiembre de 2018 13:36 hs