Flor Peña enciende la grieta con su "poliamor"

Luego de que trascendieran los audios 'hot' entre su pareja, el abogado Ramiro Ponce de León, y una joven salteña, Florencia Peña salió a contar su versión sobre los hechos, y negó que se haya tratado de una "infidelidad", como dijeron varios medios.



En 'Intrusos', la actriz explicó que con Ramiro tiene “una relación consensuada y abierta”, y remarcó que desde hace años no cree en la monogamia: “Tenemos una relación poliamor",explicó.



Sin embargo, Peña sostuvo que “Ramiro se equivocó en la forma de exponernos” pero remarcó que ahora “se da vuelta la página y se sigue. Acá no hay una traición”.



Las declaraciones de la jurado del Bailando 2018 surgen luego de que dos jovenes salteñas revelaran audios y chats sexuales que mantuvieron con Ponce De León.



“Esta consensuado de que cada uno puede hacer lo que quiere si pinta pero no nos contamos los detalles. En eso fue lo que fallamos”, consideró Florencia y señaló: “Esta situación lo superó a él”.



“Él se tuvo que bancar mi video que se filtró donde estaba con mi marido. Vio cosas que ningún hombre quiere ver a su pareja hacer con otro hombre”, comparó.



Por otra parte, Florencia Peña señaló que le explicó a sus padres lo que ocurre con su pareja. “Les conté que iba a salir a hablar con vos y les dije que después hablamos personalmente”, remarcó y expresó que ella esta “muy triste por la salud de mi papá“.



“Si no tenemos fecha de casamiento es un poco por esto”, señaló Peña y con voz angustiada agregó: “Yo quiero que mi papá se mejore para compartir juntos ese momento“.



A su vez, la actriz desmintió los rumores de separación y expresó que ambos tienen un amor “muy fuerte”: “Los dos lamentamos muchísimo que esto se haya filtrado a la prensa”.



“Hace seis años que estamos construyendo una relación a la distancia. Y sabíamos que esto no podía ser solo de nosotros dos”, dijo, y explicó la reacción de su hijo: “tiene una mente hermosa y abierta. Ayer me miró y me dijo ‘quiero que estes bien'”.



Como era de esperar, sobre todo por ser Flor Peña la protagonista, en Twitter muchos están opinando acerca de sus declaraciones sobre el "poliamor". Muy identificada con el kirchnerismo, la actriz ha cosechado en estos años igual cantidad de seguidores y de detractores. Entre estos últimos están quienes creen que se trató de una infidelidad y que ella habló de "relación abierta" para no quedar expuesta, y establecen un paralelo con el kirchnerismo. La discusión, entonces, tomó otros tintes y encendió, otra vez, la grieta.

tanto les jode lo de Flor Peña?, vivan y dejen vivir!, apaguen la tele y vivan su vida libremente! — Julián (@July760821) 19 de septiembre de 2018

Tranquilamente puede tener una relación abierta. Tranquilamente puede tener cuernos. Qué tiene que ver lo kirchnerista? Por qué atacar a Flor Peña si en verdad la engañaron? Por qué atacarla si tiene una relación? Son preguntas sinceras. Quiero entender la pelotudes que dijiste. — Juan Fournier (@juanh4) 19 de septiembre de 2018

La tipica disfrazada de Progre...no soy feliz pero tengo marido!!! "Flor Peña" — Vero (@veroloren) 19 de septiembre de 2018

El nivel de arrastrada que puede tener una mujer me sorprende, saber que sos tremenda guampuda y para justificarlo, decir que tenés una relación abierta y de poliamor, como se justificó Flor Peña, es el colmo de la falta de amor propio... — Kretina Choriza (@pity1412) 19 de septiembre de 2018

A ustedes no les molesta que Flor Peña tenga una relación abierta, sino que haya apoyado al anterior gobierno. Por eso se ponen tan pelotudos a criticarla en todo lo que hace. Superenlo — karen (@bealrightlpj) 19 de septiembre de 2018

Para que va a mentir Flor Peña sobre tener una relación abierta? Para caerle mejor a lxs paladines del status quo? ----> a lxs que naturalizan la descalificación del poliamor y el bullying a personas engañadas.Salgan del tupper. Hay un mundo hermoso que pueden descubrir — Fer Daniel Martinez (@ferdanmartinez) 19 de septiembre de 2018

Para mí lo de Flor Peña es una historia de cuernos, camuflada de "relación abierta" — Alejandra (@AleMirandaSur) 19 de septiembre de 2018

No entiendo porque critican a Flor Peña y su relación abierta. Cada uno vive su relación como quiere. No somos dueños de nadie — Stefanía (@Tefi_Torre) 19 de septiembre de 2018

Poliamor, un recurso lingüístico para no hablar de cuernos.

Un abrazo Flor Peña, sos kirchnerista hasta para el garche. — Timbuktú (@pulsionparcial) 19 de septiembre de 2018

Ya sabés, si tu pareja te empernó con otra mujer, para que no te griten CORNUDA, tenés que decir que tenés 1 relación abierta .... y en par de meses lo largás y nadie lo recuerda.

(Como hace Flor Peña). — Señorita Cluney (@FelicindaCluney) 19 de septiembre de 2018

Leer a gente diciendo "Flor Peña no quiere aceptar que es cornuda" , no Marta no es cornuda en su relacion tienen el arreglo de que pueden estar con otras personas y eso no cambia el amor que se tienen entre ellos. Abran la CABEZA. — Chobu (@Chobuu_) 19 de septiembre de 2018

Perdonen pero no le creo NADA a Flor Peňa su papel de superada y moderna #intrusos — micaela (@micaelamp12) 19 de septiembre de 2018

Y que no te digan en la esquina el venado, el venado........

"Flor Peña" como buena militante K sufre el síndrome del cornudo

Comprobado, el militante no piensa. #NoVuelvenMásEnSuPutaVida pic.twitter.com/a5uxGozloE — Angel rodriguez (@gatejo) 19 de septiembre de 2018