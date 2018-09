Cuadernos: Denuncian a Stornelli por omitir declaraciones de José López

El fiscal Carlos Stornelli fue denunciado este miércoles (19/09) por encubrimiento, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, debido a su actuación en la causa de 'los cuadernos de las coimas', en la que el juez Claudio Bonadio procesó a más de 40 imputados, incluida Cristina Fernández.



En declaraciones televisivas, Stornelli confesó que omitió hacer constar en acta y escribir parte de la declaración del ex secretario de Obras Pública José López en la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.



"Él contó ciertas cosas que pidió que no se pusieran en el acta y no me gustaría ser yo quién las diga", afirmó Stornelli en una entrevista televisiva con el conductor Joaquín Morales Solá.



La denuncia fue presentada esta mañana por el abogado Leonardo Martínez Herrero y quedó radicada en el juzgado federal N°12, a cargo de Sergio Torres, según la asignación que realizó el sorteo de la Cámara Federal. En la denuncia el abogado pidió que quedara excluido del sorteo el juzgado de Bonadio, ya que fue justamente en ese tribunal donde se habría cometido la irregularidad.



Según el denunciante, es obligación del fiscal volcar en el acta de la declaración todos los dichos del imputado, ya que de lo contrario la declaración podría ser inducida. Además si López hubiera contado nuevos hechos se debería haber extraido testimonio para abrir una nueva causa si fuera necesario o generar un acta que quede reservada si fuera necesario por una cuestión de seguridad, pero no evitar consignar en el papel dichos que se hayan pronunciado durante la audiencia.

“No debemos olvidar que es el fiscal quien debe guardar el viso de legalidad de todo el proceso penal”, sostuvo el denunciante.