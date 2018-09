Al disertar el martes (18/09) durante la cena anual de gala que organizó el Centro de Estudios Americano, el nuevo embajador de Estados Unidos, Edward Charles Prado, instó a los ejecutivos de las empresas americanas radicadas en Argentina a que elaboren proyectos de inversión y los lleven a consideración de sus casas matrices para generar nuevas asociaciones aprovechando las oportunidades que brinda la nueva relación bilateral para lo cual comprometió el total apoyo de la sede diplomática a fin de que los éxitos sean duraderos. En su primera aparición en público desde que tomó posesión de la sede diplomática en mayo, destacó el período de "fuerte amistad y cooperación" que transita actualmente la relación bilateral.

Añadió que, si bien "Argentina enfrenta una situación económica desafiante, esta amistad en ningún momento se va a empañar: estamos firmemente al lado de Argentina; se lo ratificó a principios de este mes el presidente Trump al presidente Macri, y la embajada y yo estamos claramente a favor de Argentina".

Subrayó que depende de los argentinos "mirar al futuro y no volver al pasado", previo a lo cual reconoció la incesante labor que ha venido realizando el Centro de Estudios Americanos desde su fundación en 1990 en la consolidación del interés de instituciones e individuos sobre la trascendencia positiva del vigor de las relaciones bilaterales entre pueblos y sectores de la Argentina y Estados Unidos.

Elogió que aun en circunstancias adversas diversas haya bregado por preservar e intensificar el vínculo en pos de mejorar el clima de negocios, requisito para recibir a todas aquellas inversiones que propicien el desarrollo económico y social del país.

A su vez el Licenciado Luis Savino del Centro de Estudios Americanos afirmó que en el tema de las relaciones bilaterales "nuestro país hizo mucho en poco tiempo y agregó que hay circunstancias excepcionales para que recupere un cierto liderazgo regional. Ahora este proceso sería fluido más que por su trabajo internacional por el ejercicio de las políticas domésticas. La región y la Argentina necesitan dicho logro en tal sentido". En cuanto al proceso actual de Estados Unidos y su abordaje internacional, añadió que "no pueden entenderse si no se considera la irrupción en un nuevo ciclo con nuevas reglas de juego orientadas a un reposicionamiento estratégico de Estados Unidos en el mundo".

Recomendó no seguir al personaje sino observar los hechos que podrían relacionarse, como el armado de un rompecabezas orientado todo a un supuesto nuevo orden mundial.

Previamente, al recibir los premios Puentes de América con que los distinguió la Fundación CEA por su destacada contribución al cumplimiento de los fines del CEA, el presidente emérito del Inter American Dialogue, Peter Hakim, y el director senior del White House Writers Group de Washington, embajador Philip Hughes, coincidieron en resaltar, en vísperas de las elecciones legislativas en Estados Unidos, que no había que subestimar a Donald Trump, quien viene demostrando una fuerza política y sensibilidad popular excepcionales que le valieron imponerse primero como candidato republicano, luego en las primarias, en ganar las presidenciales y saber avanzar y retroceder pero siempre con firmeza para cumplir con los objetivos.

En ese marco, el conductor del CEA, Luis Savino, puso de relieve que entender cómo quedarán constituidos los poderes en el País del Norte tras los comicios en ciernes y cómo incidirá la nueva conformación en la relación bilateral con la región, pero especialmente con Argentina, será el desafío que tiene por delante el think tank que preside, en vísperas de la ejecución del programa de este año de capacitación de líderes y dirigentes políticos, sindicales y académicos que visitarán Washington en pleno proceso electoral.

En la ceremonia, se hizo entrega de los diplomas firmados por el embajador -en representación del Departamento de Estado-, el rector de USAL, Carlos Salvadores De Arzuaga, y el presidente de la fundación CEA, a los líderes que participaron de las actividades en Washington en el último año.

A los postres, el titular de AmCham, la cámara que nuclea a las compañías americanas con intereses en el país, Manuel Aguirre, hizo la presentación del libro “Las empresas de Estados Unidos y sus inversiones en Argentina”, en el cual a través de numerosas historias e información queda reflejada la calidad incomparable de las inversiones estadounidenses, su trayectoria y perdurabilidad en nuestro país, así como la presencia en el imaginario popular, que ejemplifica en dos trascendentes hechos deportivos, como la histórica rivalidad de dos marcas estadounidenses, Ford y Chevrolet, en el automovilismo nacional, y la utilización del globo de Jorge Newbery como emblema de uno de los principales clubes de fútbol argentinos: Huracán.

El evento contó con la presencia de funcionarios de distintas jurisdicciones, legisladores, jueces, y miembros de la justicia, dirigentes políticos, empresariales, sindicales, sociales y académicos, como Luciano Miguens (ex titular de la Sociedad Rural Argentina); Juan Manuel Vaquer (presidente de Ducilo); el abogado del Pro y ex consejero de la Magistratura, Alejandro Fargosi; el ex ministro de Economía José María Dagnino Pastore; Claudio Escribano (ex secretario general del diario La Nación), el analista de política internacional Jorge Castro; los diputados Alejandro Grandinetti; Marco Lavagna; Silvia Lospinatto; Karina Banfi; funcionarios como Adrián Pérez, por el Ministerio del Interior, y Fernando Sánchez, por la Jefatura de Gabinete, así como directivos de las empresas multinacionales asociadas a AmCham.