Muy grave: Corren peligro las comunidades terapéuticas argentinas

El consumo de drogas provoca:

> Desajustes neuroquímicos en el cerebro,

> Alteración del humor,

> Problemas familiares, relacionales y sociales,

> Adicción,

> Problemas cardiovasculares,

> Disfunción sexual,

> Debilitamiento del sistema inmune,

> Problemas respiratorios,

> Conductas antisociales,

> Aislamiento,

> Ansiedad e insomnio.

Eventualmente:

> Sobredosis,

> Muerte.

Esto no fue contemplado por quienes aprobaron, sin debate previo sino a libro cerrado, la Ley Nº26.657, de Salud Mental, que incorpora -en forma errada- la problemática de las adicciones como si fuesen un capítulo de la psiquiatría, cuando, por su complejidad multidisciplinaria, requieren una legislación específica.

En ese texto, promulgado por Cristina Fernández de Kirchner y que prometió modificar pero al 22/10/2018 no lo hizo Mauricio Macri, el Estado pretende apropiarse de los tratamiento de rehabilitación de adicciones pero carece de organización, infraestructura y recursos, tal como puede apreciarse hoy día cuando su única respuesta a tan grave problemática es un obsoleto, ineficaz y desfinanciado Sedronar (Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, mucho nombre y poca utilidad).

Es toda una definición conceptual que la Sedronar dependa de Presidencia de la Nación -tal como Deportes o Turismo-, y no del área de Salud.

Y también es una definición conceptual que su titular sea Roberto Esteban Moro, quien fue subsecretario de Salud Mental y Abordaje de las Adicciones en La Pampa, con cuestionamientos.

Según se ha difundido en medios periodísticos, Moro goza del respaldo de la Fundación Convivir, que por algún motivo goza de acceso a Cambiemos. Además, él afirma ser de la confianza del cardenal católico apostólico romano Mario Aurelio Poli.

Fundación Convivir -organización no gubernamental que tiene un origen en allegados a la UCR (Silvia Alfonsín, María Florencia Di Masi de Alconada Sempé, etc.) se dedica a la prevención y tratamiento de las adicciones-, la preside la psicóloga María de las Mercedes Aranguren de Vásquez.

Un vínculo importante de Convivir es Roberto Canay -ex director del Observatorio de Adicciones del Gobierno de la Ciudad, hoy subsecretario de Prevención, Capacitación y Asistencia en la Sedronar-.

¿Cómo es que gente con conocimiento de la problemática, demora tanto en conseguir la decisión política para modificar la cuestionada Ley Nº26.657, de Salud Mental, que castiga a las Comunidades Terapéuticas (CT), y las condena a cerrar con plazo tope 2020?

Las CT resultan ambientes idóneos para el tratamiento de adicciones al uso de drogas, acerca de las que no hay políticas de Estado robustas en ejecución, y todo depende del esfuerzo privado.

Ya han llegado cartas hasta el presidente Mauricio Macri planteando la angustia de padres, hermanos y amigos de personas en tratamiento. Por ejemplo, una de las misivas le informa al mandatario:

"(...) Muchas de las personas admitidas a las CT tienen una historia de funcionamiento social, habilidades educativas/vocacionales, y lazos comunitarios y familiares positivos que han sido debilitados por su abuso de drogas. Para ellos, la recuperación involucra la rehabilitación, es decir, el volver a aprender o restablecer un funcionamiento, habilidades y valores saludables así como rescatar la salud física y emocional. Otros residentes de las CT nunca tuvieron estilos de vida funcionales. Para ellos, la CT generalmente constituye la primera vez que son expuestos a una vida ordenada. En su caso, la recuperación involucra la habilitación, es decir, aprender por primera vez las habilidades conductuales, las actitudes y valores asociados a convivir en una sociedad. (...)".

También:

"(...) Los al pié firmantes, padres de hijos que se encuentran en rehabilitación por adicciones, tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., ante la situación de incertidumbre que origina sobre las Comunidades Terapéuticas y, por ende, en nosotros, padres y familiares, la próxima puesta en ejecución de la Resolución 1003/2016 del Ministerio de Salud de la Nación, que impone, textualmente: “....Que el decreto N° 603/13 reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental dispone en su artículo 27° que: “La Autoridad de Aplicación en conjunto con los responsables de las jurisdicciones, en particular de aquellas que tengan en su territorio dispositivos monovalentes, deberán desarrollar para cada uno de ellos proyectos de adecuación y sustitución por dispositivos comunitarios con plazos y metas establecidas. La sustitución definitiva deberá cumplir el plazo del año 2020” (...)

A la luz de la presente Resolución, que en su momento operó como 'bálsamo', al derogar la Resolución 1484/15 del mismo Ministerio, ya que de haber sido ejecutada la mencionada, hoy la totalidad de los padres y familiares que nos ocupamos, en conjunto, de la salud psicofísica de nuestros hijos, estaríamos deambulando en la absoluta certeza que no encontraríamos ninguna solución al flagelo social que implica la presencia de estupefacientes en nuestros hijos. (...)".

Una entrevista

Buscando precisiones sobre esta cuestión, Urgente24 entrevistó a Fabian Tonda, director general de Fundación Aylén, organización que desde 1994 trabaja sobre la problemática del uso de sustancias y nuevas adicciones:

-¿Cuál fue el espíritu de la legislación vigente?

-La intención es que la salud mental y el abordaje preventivo y asistencial quede en manos únicamente del Estado, basándose en el respeto por los derechos de las personas.

-¿Por qué las cuestiones de adicción quedaron dentro de salud mental?

-Hay una mirada sanitarista y cientificista de esta problemática, reduciendo la especificidad y el complejo abordaje de este fenómeno.

-¿Cuáles son las limitaciones más importantes que impone a los centros de rehabilitación?

-Que solamente las rehabilitaciones serían absorbidas por hospitales generales y dispositivos del Estado. O deberían transformarse en clínicas polivalentes (o sea muchas especialidades juntas).

-¿Se ha planteado la modificación de la ley?

-Sí, se ha pedido incluir un apartado específico para adicciones.

-¿En qué instancia está la modificación?

-Se está trabajando con Sedronar y la Secretaría de Salud, y la Comisión de Drogas de Diputados.

-¿Cuáles serían las modificaciones más importantes que precisa la ley?

-Incluir a la sociedad civil y reconocerlas como efectoras de salud y poder discutir el criterio de monovalencia.

-¿Es posible a avanzar en una legislación específica?

-Es posible, depende de la voluntad politica.

-¿Se ha buscado apoyo legislativo al respecto?

-Sí.

novelli.jpg

Breve historia

Es insólito que el Estado argentino pretenda que las comunidades terapéuticas involucionen hacia la salud mental, cuando precisamente han realizado un esfuerzo mundial durante años para investigar y desarrollar sus propias metodologías.

La historia es harto elocuente al respecto.

Las comunidades terapéuticas (CT)​ para el tratamiento del abuso y adicción a las drogas han existido por décadas en USA. En 1938 comenzaron en base a un grupo mayoritariamente ex alcohólicos que se reunían para leer la Biblia.

Pero Charles Dederich, un alcohólico rehabilitado, descubrió que el modelo no funcionaba con toxicómanos (él había consumido LSD). Entonces él comenzó a trabajar su propio programa para responder a sus necesidades, introduciendo el aislamiento como parte de la terapia, y la frase "Hoy es el primer día del resto de tu vida".

En 1952, en el Reino Unido, Maxwell Jones modificó el tratamiento en un hospital psiquiátrico, trabajando con veteranos de la 2da. Guerra Mundial, introduciendo el concepto de "Asamblea", la organización de las actividades cotidianas de la comunidad.

Una excelente reconstrucción de los antecedentes de la CT que hizo Andrea Agrelo, recordó que Jones fue quien desarrolló la visión integral de la institución como terapéutica, la participación creciente del paciente en la vida institucional, la redistribución del poder, la optimización de recursos grupales, etc.

En 1958, 'Chuck' Dederich fundó Synanon ("syn" es unión y "anon" es desconocido), pionera de las comunidades terapéuticas, en Santa Monica, California.

Los ingresados eran obligados a dejar de consumir drogas, y durante los primeros 90 días en la comunidad cesaban el contacto con amigos y familiares externos. Era un programa de 2 años en 3 etapas:

> en la 1ra. etapa, los miembros hacían labores comunitarias y domésticas;

> en la 2da. etapa, los miembros trabajaban fuera de la comunidad pero aún residían dentro de la comunidad; y

> en la 3ra. etapa, los miembros trabajaban y vivían fuera de la comunidad, aunque asistían a reuniones regulares.

Es bueno rescatar esta parte de Syanon y no su reconversión de 1968, cuando Dederich, con el argumento de que no había recuperación plena nunca, pasó al programa "rehabilitación de por vida", que se prestó a otras interpretaciones, algunas negativas.

En aquellos inicios, "Chuck" logró interesar al psiquiatra neoyorkino Daniel Casriel, quien estudió la experiencia de Syanon; y en 1963 se involucró en el proyecto Daytop Lodge, en Staten Island, una especie de casa para la rehabilitación de delincuentes convictos adictos. Esta experiencia de respuesta alternativa a la prisión, fue avalada por la Corte Suprema estadounidense.

Él recibió la colaboración de monseñor William B. O'Brien, un sacerdote católico apostólico romano, luego fundador y presidente de la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas.

Según el Dr. Casriel, Daytop era un acrónimo de "Adictos a las drogas que dan lugar a libertad condicional", ya que Daytop era originalmente una especie de "casa de acogida" para los adictos condenados. Pero hay otras versiones acerca de qué quería decir Daytop. En cualquier caso, Daytop impactó fuertemente en muchos países. En Italia fue la base del "Proyecto Uomo" ("Proyecto Hombre").

Casriel se convirtió en cofundador, director psiquiátrico y superintendente médico de Daytop Village, una de las comunidades terapéuticas más grandes del mundo.

El programa Daytop es de los más antiguos programas de tratamiento de drogas en USA, partiendo del modelo de comunidad terapéutica y reforzando el papel de la interacción entre pares en sus modos de tratamiento. Considerado uno de los programas más exitosos de su tipo, se lo describe como "una comunidad emocional de apoyo en la que las personas se sienten seguras pero al mismo tiempo son consideradas estrictamente responsables de su comportamiento". Se estima que el 85% de los tratados se mantienen limpios.

A fines de los '60, Casriel desarrolló el programa AREBA, abreviatura de reeducación acelerada de las emociones, el comportamiento y las actitudes. Su propuesta fue en una docena de camas para jóvenes adictos que vinieron a vivir, "trabajar" y participar en el "Proceso de Nueva Identidad".

Enrique Pichon Rivière introdujo en la Argentina modalidades de la CT en el Hospicio de las Mercedes, luego rebautizado Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda. Pero en la Argentina todo casi siempre fue institucionalmente inestable, incluyendo la posibilidad de desarrollar esas terapias.

En 1972, Casriel publicó sus descubrimientos en un libro titulado "Un grito lejos de la felicidad" ( "A Scream Away From Happiness"), donde describió su experiencia en psicoterapia precisamente llamada The New Identity Process ("Proceso de Nueva Identidad").

De los trabajos de Casriel ("Hoja de ruta de relaciones" o "Relationship Road Map") deviene el concepto del "vínculo", que él definió como "la combinación única de apertura emocional y cercanía física con otro ser humano", fundamental para mantener relaciones sanas e íntimas.

Casriel enseñó que los síntomas de la privación de lazos vinculares incluyen: "enfermedad, fatiga, depresión, rigidez, constricción, aislamiento y la variedad de comportamientos antisociales como el abuso de drogas y alcohol, el juego y las adicciones sexuales".

A finales de la década de 1970, Casriel comenzó a enseñar su método en Europa, y el psiquiatra alemán Walther H. Lechler se convirtió en uno de sus estudiantes, quien amplió las ideas en el desarrollo del Modelo Herrenalb, utilizado en el hospital del mismo nombre en el sur de Alemania.

La 1ra. Conferencia Europea de CT ocurrió en Suecia, en 1982, cuando se añadieron nuevos elementos:

> Terapia de grupo,

> Psicodrama, y

> Terapia individual y familiar.

Antes, en 1980, nació en la Argentina el Programa Andrés, organizado por el pastor evangélico Carlos Novelli, quien recibió capacitación del Proyecto Uomo. Él se estableció en una granja de Diego Gaynor, en Provincia de Buenos Aires.

Y en 1983, egresados del Programa Andrés iniciaron "Viaje de Vuelta", impactados por el, de alguna manera católico, Daytop. Juan Carlos Rossi fue el alma mater de lo que se autodefinió como Comunidad Cristiana de Rehabilitación de Adictos.

En 1991, Novelli impulsó la creación de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales de Tratamiento de Adicciones (FONGA).

Resulta llamativo que el Estado pretenda desandar todo lo conseguido. Tal como puede apreciarse, la problemática no puede circunscribirse a una cuestión de salud mental.