Shabat, tanto para Boca como para River

Ninguno de los 2 partidos de la superfinal de la Copa Libertadores de América se jugó en shabbat, el sábado bíblico. Nunca antes había aparecido en medio de un evento popular la cuestión del 'shabat', mencionado por Daniel Angelici apenas la Conmebol informó que ambas finales se jugarían en sábado. Angelici dijo que había muchos socios judíos ortodoxos que no podrían presenciar el partido porque durante el 'shabat' no realizan actividades seculares, lo que es cierto. Pero también lo es que no sólo sucede eso con los judíos ortodoxos sino también con los adventistas del 7mo. día y los bautistas del 7mo. día, por ejemplo. Y que el 'shabat' tiene una historia anterior a la aparición de los hebreos, luego israelitas, más tarde judíos.

