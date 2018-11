Comienza el debate: Rescatar / No rescatar el ARA San Juan

El ministro Oscar Aguad le escribió por WhatsApp: “Mauricio, encontramos el submarino”. Y adjuntó el comunicado de la Armada que revelaba los detalles del hallazgo: la embarcación había “implosionado, colapsado, cerca del fondo”, a 907 metros de profundidad, en el Atlántico Sur, a 500 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia. El Presidente no se enteró de inmediato porque estaba descansando ya a esa hora de la madrugada. Macri respondió a las 6:30 de la mañana. El Presidente decidió 3 días de duelo nacional.

Aguad ya había llamado, también de madrugada, al celular de Marcos Peña para contarle la noticia.

A los familiares de los tripulantes se les dio aviso a través de una cadena de WhatsApp armada desde poco después de la tragedia.

“Nadie puede estar contento, pero al menos el Estado puso todo lo que estaba a su alcance para encontrar el navío”, es la frase clave desde el Gobierno.

Los funcionarios cuestionan las especulaciones que deslizaron que el Gobierno conocía de antemano la noticia.

Algunos familiares que deslizaron esas sospechas recordaban las palabras de Macri en Mar del Plata, cuando él dijo tener “la profunda esperanza que nuestra bandera, en días, pronto, será plantada en el mar argentino en el recuerdo de nuestros 44 tripulantes”.

El hallazgo

De acuerdo a Mariano De Vedia, del diario La Nación, "(...) el Gobierno considera improbable la posibilidad de rescatar el submarino. La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, anticipó que por ahora no pedirá el reflotamiento: quiere preservarlo como prueba y teme que se rompa al subirlo".

Un caso para estudiar es el del proyecto Azorian: USA intentó reflotar un submarino soviético hundido. Al día de hoy hubiese costado US$ 3.500 millones. Y lo que estratégicamente fue exitoso, en lo técnico fue un estrepitoso fracaso.

Rusia/ex Unión Soviética, y USA, ante desgracias similares, luego de las investigaciones visuales que ayudan a las pericias correspondientes, dejaron sus submarinos o naves en las grandes profundidades, "en patrulla eterna", según Eugenio Dimier, periodista y ex Jefe de la Estación de Salvamento y Buceo Mar del Plata; y el Capitán de Navío (RE) Carlos Villa, Ex Jefe del Servicio de Salvamento de la Armada y grente técnico de Hydroservice.

El ARA San Juan se encuentra a 907 metros de profundidad, sumamente averiado, sin reservas de flotabilidad y colapsado, muestra de la acción de explosiones internas y del efecto de la gran presión de esas profundidades. ¿Cómo evitar que la nave se parta en el momento de intentar sacarla?

Y no hay sistemas de salvamento que permitan conseguir un ascenso controlado por las diferencias de presión terribles. A 900 metros, la presión es de 91 atmósferas. Sería como la acción de un peso de 91 kilos por cm2, por lo menos.

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, dijo, explicando las dificultades de la búsqueda: "No teníamos ni siquiera medios para bajar a las profundidades del mar. No contamos con los AUV (vehículos submarinos autónomos), que son de la tecnología más moderna, ni tampoco los ROV (operadores remotamente) para bajar a esas profundidades. Tampoco tenemos equipamiento para extraer un buque de estas características".

La Armada reivindica que el submarino fue hallado en la zona donde sus oficiales insistían en que debía estar, considerando la última comunicación, el sitio de la última conexión satelital y la ubicación de la "anomalía hidroacústica" indicada por la Organización del Tratado de Prohibición Completa de Pruebas Nucleares.

El hallazgo ocurrió a entre 15 y 18 kilómetros del lugar en que se detectó la mencionada "anomalía", un lugar donde es difícil la visualización por la turbulencia y la salinidad.

Sin embargo, ni Aguad ni la Armada tienen por delante un sendero fácil de transitar. Luis Tagliapetra, padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra, denunció penalmente al ministro luego de un tuit de mayo, al cumplirse 6 meses de la desaparición y que expresaba su esperanza en un hallazgo, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abandono de persona, encubrimiento agravado y traición a la patria.

Claudio Rodríguez, hermano del suboficial mayor Hernán Rodríguez, jefe de máquinas del ARA San Juan, reflexionó:

"Ahora ya sabemos que el cilindro está entero. ¿Entonces? ¿Los dejaron porque sabían que se había agotado el oxígeno? El ministro de Defensa hasta dijo que había estallado en pedazos. ¿Cómo es? ¿El submarino estalló y el cilindro está entero? Por eso digo que los quiero presos a los que corresponda. A los de la Armada, al ministro o a quien corresponda. Que la Justicia investigue las responsabilidades y vea quiénes son culpables. No vamos a frenar."

El Ministerio de Defensa viene trabajando en una investigación interna profunda, junto a una comisión de expertos encabezada por 3 almirantes que fueron comandantes del navío hundido.

“Recién una vez que sepamos bien qué ocurrió nos pondremos a trabajar para utilizar estos 2 submarinos que tenemos parados”, es un anuncio no oficial que anticipa la posibilidad de utilizar estas máquinas para acercarse al ARA San Juan.

El gran interrogante sigue siendo el bache de 2 horas y 20 minutos que transcurrieron entre el momento en que dejó de tener conexión satelital el ARA y la explosión detectada por los sensores marinos internacionales.

Muy importante: la aparición descarta las truculentas hipótesis que habían llegado hasta el despacho de la jueza Marta Yáñez. El submarino está en el fondo de una cordillera invertida, y dentro deél, después de haber implosionado, ya no queda nada.

Lo que viene

El ministro Aguad, reconoció que el país “no tiene los medios como para recuperar” al ARA San Juan del fondo del mar.

En conferencia de prensa en el edificio Libertad junto al titular de la Armada, vicealmirante José Luis Villán, y el exvocero y agregado naval en USA, Enrique Balbi, el ministro Aguad dijo: “Pasaron todos los barcos de las armadas del mundo por esa zona y nunca pudieron detectar [al submarino ARA San Juan], ya que no era fácil, menos en las profundidades que lo hemos encontrado” (a 907 metros de profundidad).

Balbi adelantó que harán un "nuevo mapeo" con varios barridos en alta definición para tener mayores precisiones acerca del caso.

Tras el hallazgo, la senadora rionegrina Magdalena Odarda, que integra la Comisión Bicameral Investigadora de la desaparición del ARA San Juan, expresó su temor de que “la Armada quiera cerrar la investigación” y destacó que “se viene la etapa de búsqueda de verdad, justicia y condena a los responsables”.

Ella le dijo al diario K Página/12: "Hay que profundizar la investigación y si es factible físicamente recuperar el submarino. No se puede invocar un impedimento económico cuando se gastan miles de millones de ganancias para bancos y empresas energéticas. No se puede argumentar un ahorro, no sólo por lo que significa para los familiares poder estar cerca de sus seres queridos sino también para profundizar la investigación. Hay que investigar todas las hipótesis. Como senadora patagónica voy a descartar la del error humano y el accidente por una implosión producto de una falla producida por los tripulantes. (...) Implicaría cerrar una página de la historia argentina sin determinar quienes son los responsables políticos y penales. Hay que investigar las fallas que tenía el submarino, cómo funcionó el sistema de rescate, por qué no se le ordenó volver a un puerto cercano cuando se informó del principio de incendio y el ingreso de agua, y en cambio se lo obliga a volver al puerto de Mar del Plata, que significaba 6 días más de navegación. Hay que escuchar también a los familiares en la Bicameral, ya que aducen que a muchos de los submarinistas de alguna manera se los obligaba a subir sabiendo que habían padecido situaciones de extremo peligro, como en un viaje en el que tuvieron contacto con un submarino presumiblemente británico (...)."

En cambio el oficial retirado Jorge Bergallo, padre del capitán de corbeta Jorge Ignacio Bergallo, 1 de los 44 tripulantes, no coincide con la senadora. Él se encuentra aliviado porque "Jorgito" murió en el acto y no agonizó varios días. "(...) Pero ahora ya sé dónde está lo que dejó acá en la Tierra. Que quede ahí y que, por Dios, lo dejen descansar en paz".

Él reflexionó: "Tal como dije hace varios meses, mi familia y yo queríamos encontrar los cuerpos y menos ahora. Si recuperan el casco, lo suben a superficie y lo abren, ahí habrá 44 cuerpos después de 1 año. La verdad, no quiero ver a mi hijo así. Mi hijo está en el cielo y, si se fijan bien, en todas las fotos que aparecen de él siempre está sornriendo, Esa imagen de él es la que queremos conservar".

Mauricio Macri

El presidente Mauricio Macri anunció 3 días de duelo nacional en honor a los marineros fallecidos tras el hundimiento del submarino ARA San Juan, y aseguró que “ahora se abre una etapa de serias investigaciones para conocer toda la verdad”, sobre el colapso del navío en aguas del Atlántico Sur.

En un mensaje dirigido al país, el mandatario dijo que se buscará “una verdad con la que estamos comprometidos desde el primer día, y que es necesaria para honrar a nuestros héroes y sus familiares”.

Macri señaló que el Ministerio de Defensa confirmó que el equipo de búsqueda del Ocean Infinity reportó que los restos del submarino ARA San Juan fueron hallados “en un área cercana adonde se había reportado por última vez”.

Discurso de Macri



Según Macri, “es una noticia que nos produce un enorme dolor, la confirmación de la muerte de los 44 tripulantes en circunstancias dramáticas”.

“Éstos han sido 366 días muy difíciles para todos los argentinos, pero muy en especial para los familiares de los tripulantes del ARA San Juan y hoy es el día más triste”, expresó y agregó: “Se trata de una heroína y 43 héroes que dejaron un vacío irremplazable en la vida de sus seres queridos”.

“Estos profesionales estaban prestando un servicio a toda la comunidad argentina. Eligieron una profesión de riesgo. Dedicaron su vida a defendernos y a cuidar nuestro mar con dignidad y con orgullo. Venían de distintas provincias de nuestro país, cada uno su historia, sus ilusiones y sus sueños”, expresó el presidente mientras consideró que “su sentido de sacrificio por la Patria nos tiene que inspirar a todos”.

Él destacó que “detrás de familiares y amigos hay una gran red de contención. No están solos. Cuentan conmigo y este equipo de gobierno y con millones de argentinos y de todo el mundo que han rezado en todo el planeta”.

Destacó además la ayuda internacional que recibió la Argentina para la búsqueda del submarino que, dijo, “nos dieron su apoyo incondicional y pusieron al alcance los mejores recursos para buscar al submarino. A todos gracias”.

La explicación a familiares

Explicación a los familiares



El jefe de la Base Naval Mar del Plata, Gabriel Attis, mostró a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan 3 imágenes del submarino.

Se trata de la vela del submarino, la hélice y la sección de proa, según reveló Attis en un contacto con la prensa en el hotel donde se alojan familiares.

Cuando inició su operativo el 07/09, el buque Seabed Constructor barrió 5 áreas, 1, 2, 3A, 3B y 4, coincidentes con las ya rastrilladas durante la etapa de ayuda internacional.

Las 1 y 2 estaban referenciadas en la última comunicación con el submarino a las 7:19 (punto Iridium) y la anomalía hidroacústica registrada a las 10:51 del mismo día e informada 8 días después por la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (punto CTBTO, por la sigla en inglés del organismo).

Este último dato permitió identificar un área con el centro a 27 kilómetros de la última posición conocida del buque.

En ese sector, ubicado frente al Golfo San Jorge, se encuentra el talud continental que está conformado por 3 aterrazados. La parte superior, la más estrecha, tiene una pendiente pronunciada. La parte siguiente es una pendiente más leve, de entre 700 y 800 metros de profundidad. Y termina en una superficie escalonada que llega hasta el talud inferior, a unos 3.000 metros de profundidad y desemboca en la emersión continental, también conocida como zona de las llanuras abisales.

Allí, sobre un barranco que se desliza hacia la profundidad oceánica, fue hallado el ARA San Juan.

El submarino ARA San Juan fue localizado sobre el lecho marino con el casco “totalmente deformado, colapsado e implosionado” y sin “aberturas de consideración”, partes de la hélice enterradas y restos desperdigados en un radio de 70 metros, informó el capitán Gabriel Attis, a los familiares de los tripulantes.

Attis detalló el estado del buque, que se encontraba desaparecido desde el 15/11/2017, durante 2 encuentros que mantuvo durante la madrugada con los familiares, en el hotel Antártida en el que se alojan y en el predio naval donde amarraba el sumergible hundido.

Según explicó, el buque Seabed Constructor de la empresa Ocean Infinity llegó al área del búsqueda a las 22:20 del viernes y comenzó la exploración con un vehículo de operación remota (ROV) a las 23:30.

El punto inspeccionado, añadió, fue detectado “a 907 metros de profundidad” sobre el lecho marino, y según las imágenes captadas por el dispositivo “el casco resistente se encuentra en una sola pieza, totalmente deformado, colapsado e implosionado, y sin aberturas de consideración“.

“Se detectó un tubo de aire de alta presión sobre el fondo, más adelante se hallaron pedazos de la libre circulación de popa. En cercanías se divisó el casco resistente en su totalidad desde popa hasta proa por la banda de estribor, observándose que no se encontraba ninguna parte externa al casco resistente adosada al mismo“, señaló Attis en un informe ante los familiares, al que tuvo acceso Télam.

El jefe de la Base indicó además que “avanzando hacia la proa se pudo apreciar tres mástiles torsionados hacia popa, interpretando que corresponden al periscopio de ataque, periscopio de observación y mástil” de Medidas de Apoyo Electrónicas.

“En la calota de proa se observaron los tubos lanzatorpedos sin sus puertas externas y la ausencia de los tanques de lastre y libre circulación. Recorriendo hacia popa se identificaron el tanque de embarque de torpedos, la escotilla de baterías de proa cerradas y la garita de buzos“, acotó.

El informe señaló también que “sobre la banda de babor, el casco resistente se observa muy deformado hacia el interno, la calota de proa visiblemente íntegra y compartimento de torpedos y cámara de oficiales totalmente colapsado hacia el interno”.

En cercanías de la proa y sobre la banda de babor, se identificó la vela del buque “recostada sobre su banda de babor”, y con su estructura “prácticamente integra”.

“En cercanía de la vela se encontró la línea de eje, y la hélice con dos de sus palas enterradas en el fondo y las cinco siguientes totalmente visibles. Siguiendo hacia popa y en cercanías del casco resistente se observaron los restos de los tanques de lastre de popa, con el timón vertical y los planos de popa en posición a subir”, agregó.

“En cercanías del casco resistente se observaron restos de los tanques de lastre de proa con los tubos de aire de alta presión en su interior esparcidos en las proximidades, con gran cantidad de tubos de aire y otros restos de tuberías, cadenas, amarras y pedazos de chapas”, añadió.

Attis indicó que “prácticamente la gran mayoría de los restos observados se aprecian dentro de un radio aproximado de 70 metros del casco resistente, lo que se interpreta como restos de una implosión cercana al fondo”.