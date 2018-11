Infractor: El nuevo presidente de la Corte adeuda más de $27 mil en multas

Luego de la sorpresiva salida de Ricardo Lorenzetti de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, el cuerpo decidió que su reemplazante fuera Carlos Rosenkrantz, el flamante juez del máximo tribunal que en sus inicios (2016) fue puesto en la Corte por Mauricio Macri.

Ahora, siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se conoció que Rosenkrantz figura como deudor de $27.317 por 12 infracciones de tránsito de diferentes fechas, entre ellas incluso, del año 2010. ¿Y el ejemplo?

Lo que resulta indignante no son sólo las 12 infracciones que tiene el juez, sino que no las haya pagado. Y es que de acuerdo a la última escala salarial difundida por el máximo tribunal, un juez de la Corte percibe $183.601 por mes. Es decir, seguramente, no es por falta de dinero que no ha podido cancelar las repetidas infracciones que tiene, en su mayoría por exceso de velocidad.

A poco más de un mes de su asunción como presidente del máximo tribunal de justicia del país, Rosenkrantz acumula 5 multas por un total de $9.467 por no respetar los límites de velocidad en la provincia de Buenos Aires, según las actas on line subidas por el Gobierno bonaerense a su sitio de internet.

Cuatro de esas multas fueron con un Ford Mondeo y la restante con el BMW 335i, de acuerdo con los números de patente que figuran en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (Agip) y la Agencia de Recaudación (Arba).

En enero de 2016, el juez declaró tener un Mondeo y un BMW valuados en $572 mil en su presentación jurada de bienes, según el documento que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia publicó en su web.

Una de las infracciones fue en la ruta 2 (kilómetro 203), en Dolores, el 19 de junio de 2010 a las 13:37 horas. Poco más de una hora después, a las 14:52, multaron nuevamente al Mondeo de Rosenkrantz, pero en el kilómetro 340,9, a la altura de Mar Chiquita.

Posteriormente, el 20 de marzo de 2014, las autoridades labraron otra acta, en este caso al BMW, en la ruta P2 (kilómetro 156,2), en Lezama. El 27 de octubre de 2016, cuando Rosenkrantz ya había asumido como juez de la Corte, fue multado a las 10:11 en Avenida del Libertador 3697, en Vicente López.

La última multa registrada en la provincia de Buenos Aires fue el 2 de diciembre de 2016, a las 15:34, en avenida Benavídez 3850, en Tigre, también en el Mondeo.

La mayor deuda del Presidente de la Corte aparece en Capital Federal: $17.850 por 7 infracciones, 6 por exceso de velocidad y una por estacionar en un lugar prohibido. Varias de las 6 multas por exceso velocidad se registraron en la autopista Illia, pero también en las avenidas del Libertador 5275 y Dorrego al 3700. En todos los casos, fueron cometidas en diferentes días de 2016 y 2017.