67 mil fotos abren la investigación: ¿Qué pasó con el ARA San Juan?

Apareció el submarino ARA San Juan y con él, cientos de inquietudes y pedidos de los familiares de los 44 tripulantes que fallecieron en el hecho. Entre ellas, que sea reflotado el navío para poder darle cristiana sepultura a los cuerpos. Sin embargo, el ministro de defensa, Oscar Aguad, remarcó que "no hay factibilidad técnica de reflotar" el submarino ARA San Juan del fondo del mar y consideró que "no debe haber en el mundo" herramientas tecnológicas para concretar esa tarea con éxito.

"No es que sea una decisión: no se puede. Es tanto el dolor de algunos familiares, que todavía están haciendo el duelo, que no se pueden generar estas expectativas. Hay pícaros que dicen estas cosas aun sabiendo que no se puede hacer. No se puede jugar así con el dolor", dijo Aguad ante el desesperado pedido de los familiares de las víctimas.

No obstante, el Gobierno nacional se comprometió a iniciar una investigación profunda para dar con las causas del hecho. Ante esto, la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, confirmó que la empresa Ocean Infinity le informó que dispone de 67.000 fotos y registros fílmicos del ARA San Juan captadas por el buque Seabed Constructor, y dijo que en base a ese material se armará "una suerte de maqueta" para tratar de establecer la causa del naufragio, sin necesidad de reflotar el submarino.

La magistrada, a cargo de la causa judicial por la desaparición del sumergible, volvió a descartar en principio la posibilidad de ordenar en lo inmediato el reflotamiento, pero dejó en manos del Poder Ejecutivo la eventual decisión de hacerlo "por una cuestión de sentimientos de los familiares de las víctimas".

Sobre reflotar al ARA San Juan, Yañez reiteró que esta operación sería "muy difícil y muy costosa", por lo que señaló que primero se analizarán las "67 mil fotografías y registros fílmicos" sobre el lugar en el que fue hallado el buque, con la esperanza de poder establecer así la razón del naufragio, en lo que anticipó será una tarea que demandará tiempo, por lo que pidió "paciencia".

En este sentido, Aguad aseguró que no se trata de un impedimento económico, sino de que "no debe haber en el mundo capacidad técnica como para reflotar una mole de más de dos mil toneladas".

"Nosotros ahora tenemos que pagar 7,5 millones de dólares y eso, en este momento del país, es toda una cifra, y sin embargo no hemos puesto ningún reparo en hacerlo porque sabíamos que podíamos encontrar el submarino", agregó Aguad en declaraciones a radio Mitre.