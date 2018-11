Polémica entre Dalila y Guirao Díaz: ¿Una madre no puede vestirse "sexy"?

La música Dalila dijo que las madres tienen que "tener cuidado" de lo que muestran y se justificó diciendo que, como tiene dos hijos adolescentes varones y uno de ellos es "bastante machista", sabe como piensan y por eso sostiene que las mujeres que son madres no deberían usar vestimenta "sexy".

Sin embargo, Rocío Guirao Díaz no se quedó callada: Sostuvo que ella se dedica a ser modelo y por ese motivo muestra su cuerpo. Y que, además, también lo hace en las redes sociales, porque "le encantra mostrarlo". "¿A quién le hago mal?", increpó Rocío.

El origen de la discusión fue que la modelo Rocío Guirao Díaz recibió críticas en la red social Instagram por exhibir su cuerpo en fotografías que compartió.

"Hay formas y formas de mostrarse", dijo Dalila. "Los hijos se crian pensando en que su mamá y su carrera se basó en su cuerpo", explicó. "En mi caso o en de cualquier otra mujer que sale en tetas, me parece chocante y una falta de respeto a mi hijo", continuó.

"Me lo dice con un escote que me da miedo", se rió Guirao Díaz, "es un mensaje raro". "Sus hijos, si ven a su mamá feliz, van a estar bien", explicó la modelo, "el día que ellos me digan 'mamá, me da vergüenza' será mi límite".

"El tuyo es un pensamiento absolutamente machista que no comparto y que no me representa", dijo Rocío.