La Beriso no permitió que el público cante "Mauricio Macri LPQTP"

La Beriso dio un recital en la cancha deL Club Atlético Vélez Sarsfield, Buenos Aires, este sábado (17/11). Cuando el público empezó a cantar "Mauricio Macri LPQTP" después de que el cantante de la banda, Rolo Sartorio, dijera que "el país está casi destruido".

"Quería agradecerles porque sabemos que el país está casi destruido y sabemos que es muy difícil pagar una entrada para ver artistas, así que muchas gracias por venir esta noche. Muchísimas gracias, de verdad, eh", planteó en un momento el cantante Rolando Sartorio. Entonces, el públicó comenzó a insultar al presidente.

"No, no puteen a nadie que no lo dije para que hagan eso, porque realmente está mal. Nosotros vinimos a disfrutar, no tenemos banderas políticas, disfrutemos y dejemos disfrutar. No vayamos en contra de nadie", respondió Rolo al canto popular.

Se trata de una canción que se volvió popular en los recitales. Sin ir más lejos, fue entonada por el público en el recital de Roger Waters hace pocos días.

No es la primera vez que el cantante de La Beriso genera polémica por ir "en contra" de la ideología que sostienen la mayoría de los músicos del género. En mayo, dijo: "Nosotros hemos hecho que la familia vuelva a los recitales. Hoy la revolución es el respeto, no hay que tirar piedras, no hay que cortar calles. Eso quedó en los 70, muchachos".

Twitter estalló, sobre todo por parte de usuarios que no están de acuerdo con lo que hizo la banda, y La Beriso fue tendencia en la red social en Argentina.

Solo vengo acá a decir te odio Rolo. A vos, a La Beriso y a toda la mierda que te rodea, gorila asqueroso — Brian (@brianvelez_) 19 de noviembre de 2018

Si hoy me quedó algún seguidor fan de La Beriso es un milagro. — Wing Izquierdo (@WingEzker) 19 de noviembre de 2018

yo una vez fui a ver a la beriso al único de la plata me da vergüenza por mi familia — Flor (@FlorReinante_) 19 de noviembre de 2018

De cantar en estadios va a pasar solo a cantar en las fiestas chetas. La Beriso ya eligió lo q quiere.#PeronismoUnido https://t.co/e5EUA60VAK — Norma (@normacabj1) 19 de noviembre de 2018