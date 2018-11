Los kirchneristas tampoco darán bono de fin de año en Santa Cruz

El argumento es la crisis financiera de la provincia, que hace 27 años gobierna el FpV-PJ. Los Kirchner van por su cuarta gobernación inaugurada por Néstor en 1991 y en 2015 el turno le tocó a su hermana Alicia.

Tanto docentes como estatales, el año pasado y este, vienen resistiendo el ajuste de la gobernadora. Ahora, no se les pagará el bono de $5.000 que el Gobierno nacional ordenó pagar, que tiene muchas restricciones y no alcanza a todos los trabajadores.

La gobernadora firmó con el Gobierno de Macri, ya en el primer año de Cambiemos, un acuerdo fiscal por el cual ajustaba las cuentas para lograr un equilibrio provincial en el 2020. Esto por supuesto, implicaba un ajuste a trabajadores que tienen al Estado de la provincia de Santa Cruz, por patrón.

Así, este año Kirchner lanzó una provocativa oferta a los docentes de un 2% de aumento y sumas en negro. Según la mandataria, las cuentas no le cierran (aunque ello no le impidiera aumentar las partidas de efectivo que cada ministro de su gabinete maneja, así como los sueldos de sus funcionarios).

De esta manera, Santa Cruz será otra de las provincias que con la excusa del ajuste fiscal se niegan a compensar la pérdida salarial, producto de la devaluación e inflación.

Las tres que aún no decidieron son clave ya que se tratan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, gobernadas por Cambiemos.

Tampoco lo pagarán, según ya confirmaron, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Neuquén, San Juan, CABA, Salta, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Chubut y Catamarca.

Entre la que pagarán figuran Santiago del Estero y La Rioja que desembolsarán $10.000; San Luis, $9.000; Tierra del Fuego, $6.000, y La Pampa, $5.000. Misiones y Formosa pagarán $4.000, y Río Negro dará una suma menor de $3.500.

"La mayoría de las provincias ha aplicado una política salarial restrictiva en 2018, con el objeto de mejorar sus cuentas fiscales, en un año en que se aceleró la inflación y con ello los recursos, cuando se los mide en valores nominales. En este contexto, puede ser adecuada la aprobación de un Bono de fin de año, especialmente en provincias que no aplican cláusula gatillo por inflación y que con esta medida eviten renegociar salarios este año, pasando esa instancia para 2019", detalló un informe reciente publicado por la Fundación Mediterránea, según publicó el diario 'BAE'.

Al tercer trimestre del 2018, detalló el informe, el gasto salarial caía entre 10-15%, en términos reales, en provincias como Misiones Santa Cruz y Chaco. La baja era de entre 5-10% en Río Negro, Chubut, Santa Fe, Mendoza y Tierra del Fuego. Por el contrario, sólo mostraban un mayor gasto en personal, a valor constante, Formosa, La Rioja, Neuquén y San Juan, aunque en ningún caso se trataba de un guarismo superior al 1%.

De las 13 provincias que ya afirmaron que no van a pagar el bono de fin de año, hay cuatro que tienen cláusulas gatillo pendientes. De hecho, Mendoza, San Juan, Santa Fe y Tucumán poseen una instancia de cláusula gatillo que será instrumentada para corregir la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en cada una de estas jurisdicciones.

Santa Cruz, en crisis

La provincia de Santa Cruz sigue pagando fuera de término los haberes de los trabajadores estatales, así como las jubilaciones al sector pasivo. Esta imprevisibilidad ha generado serios inconvenientes en el sector privado que depende en gran parte para tener movimiento económico, del pago de los haberes de los estatales.

Además del pago desdoblado que padecen todavía varios sectores, se suma la deuda que todavía distintos sectores como la Justicia y Educación vienen arrastrando desde hace meses, sin que el gobierno de Alicia Kirchner haya podido regularizar parte de esos cumplimientos.

El Gobierno provincial asegura que desde Nación limitaron el envío de fondos mientras que los referentes de Cambiemos en Santa Cruz sostienen que la provincia sigue recibiendo dinero, e incluso mucho más desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia, en comparación con la gestión anterior de Cristina Fernández de Kirchner.

Alicia Kirchner instruyó a cada sector de su gobierno a no superar para este año, una pauta salarial de $2.000,00 de promedio para cada agente estatal. Fue lo que finalmente llegó como propuesta de aumento salarial en cada reunión paritaria sectorial, incluso ofertando tal importe como adicional no remunerativo (sin impacto en el salario básico).

Aunque exigua, la cifra fue mejor que lo ocurrido en el 2017 donde la pauta salarial provincial fue cero. Esto le valió incluso el reconocimiento del propio Ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, quien aseguró en varias entrevistas la "buena relación" que mantiene con la mandataria santacruceña, y el reconocimiento de las "acciones" que llevó adelante para bajar el déficit provincial.

"No estamos en condiciones de pagar el Bono. La verdad es que no. La incidencia de salarios en los gastos provinciales es muy alta y no podeos afrontar otros gastos que sigan desequilibrando nuestros números" agregaron desde Economía.