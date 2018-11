Con venia oficialista, buscan impedir la asunción del delegado de CFK

La circunstancial mayoría peronista que se consolidó en Diputados para quitarle al oficialismo la representación de la mayoría en el Consejo de la Magistratura podría sufrir un traspié.

El abogado y exconsejero Alejandro Fargosi -una figura asociada a Cambiemos- hizo una presentación este martes ante la Corte Suprema para que declare nula la elección del kirchnerista Eduardo 'Wado' de Pedro y, en consecuencia, no se le tome juramento.

Fargosi argumenta que de Pedro, referente de La Cámpora y uno de los más cercanos a Cristina Fernández, acumuló 2 mandatos consecutivos por lo que podría estar habilitado para asumir recién en 2022.

Acabo de pedir formalmente a la Corte que declare la nulidad de la elección del Dip. De Pedro y no le tome juramento al Consejo de la Magistratura. pic.twitter.com/V9vECD6xUk — Alejandro Fargosi (@fargosi) 20 de noviembre de 2018

Fargosi aclaró además que la impugnación no está relacionada con el mecanismo por el cual de Pedro fue elegido.

Cabe recordar que la semana pasada diversas expresiones del peronismo en Diputados (massismo, kirchnerismo, PJ federal) se unieron en un bloque ad hoc para reclamar en su nombre la representación por la mayoría en el Consejo de la Magistratura. Así, consiguieron más firmas que el oficialismo para ocupar las 2 bancas por el bloque mayoristario, desplazando a Cambiemos, que retiene una banca.

El acuerdo peronista designó a de Pedro y a la massista Graciela Camaño como delegados en el CDLM. Pero Fargosi asegura que el camporista no puede asumir.

"No es una cuestión de cómo fue elegido, es una cuestión de que él no puede ser elegido", enfatizó el abogado al tiempo que explicó que la ley no permite la reelección de ningún miembro titular.

Según explicó Fargosi, De Pedro completó el mandato de la diputada Stella Maris Córdoba (2010-2014) y luego, en noviembre de 2014, fue elegido como titular. "Por eso no puede ser elegido en 2018 y debe esperar hasta 2022", enfatizó el ex consejero.

Fargosi dijo que la Corte deberá decidir si frena o no la elección del diputado del FPV. "No sé si lo frenará. Ahora depende de la corte", remarcó. "Si se declara nula, tendrá que volver a Diputados para que elijan a un reemplazante".

El pedido de Fargosi encontró eco en el oficialismo. Pablo Tonelli, designado como consejero por el macrismo en Diputados, coincidió con el fundamento de la impugnación y sostuvo que "no se ajusta a la ley, ya que la ley impide la reelección".

"Él ya había sido elegido en el periodo anterior, por lo tanto no podría ser elegido para el periodo inmediato siguiente; debería pasar otro período en el medio", explicó.

El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, les tomará juramento a De Pedro y los nuevos consejeros este martes. El acto está previsto para las 18:00 en el cuarto piso del Palacio de Tribunales.

Parece muy difícil que la cuestión planteada por Fargosi se resuelva antes de ese plazo.