Aumentó el subte y los K salieron con los tapones de punta en Twitter

El pasaje del subterráneo volvió a subir este martes (20/11) a $13,50, un peso más con respecto a su valor actual. Pero esta no es la última suba dispuesta: tal como ya informó Urgente24, la tarifa del subte continuará subiendo un peso hasta febrero de 2019 en que llegará a $16,50.

En el caso del Premetro, la tarifa aumentó a $4,50 y tendrá una suba de 50 centavos hasta el segundo mes del año que viene, cuando costará 6 pesos, según precisó en un comunicado la empresa Subterráneos de Buenos Aires (SBASE).

Cabe destacar que el valor del pasaje de subte se duplicará en 2018: de los $7,50 que valía en enero pasará a costar $14,50 en diciembre, un alza del 93%. En tanto, cuando llegue a $16,50 en febrero, el incremento final acumulativo será del 120%.

Muchas de las críticas que pueden leerse en las redes sociales están asociadas al mal servicio del subte y a que, pese a los constantes aumentos, el servicio no mejora.

En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó la semana pasada un proyecto en la Legislatura para que se prorrogue el acuerdo de operación y mantenimiento (AOM) con la empresa Metrovías, hasta diciembre de 2019, con la excusa de que no dieron los tiempos para la nueva licitación. Es decir que, por un año más, Metrovías -de Roggio- seguirá al frente del subterráneo.

En Twitter, el kirchnerismo inició una campaña bajo el hashtag #ensubteviajamosmal, a la que se han sumado también muchos usuarios disconformes con el servicio.

Servicio deficiente, escaleras mecanicas que no funcionan, no hay mejoras en la frecuencia, no hay vagones nuevos, no se mejora la infraestructura, es un desastre dia a dia.

