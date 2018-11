Celebra CFK: Cambiemos no logró quórum para tratar su desafuero

Este martes (20/11) la sesión especial convocada por Cambiemos para tratar el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner fracasó. Tal como se preveía, el oficialismo no logró el quórum.

A las 16.00, hora prevista para el inicio de la sesión, ingresaron en masa los senadores de Cambiemos, con la única ausencia del correntino Pedro Braillard Poccard. Pero transcurrida la media hora reglamentaria de espera sin que se lograra sumar el número correspondiente, se dio por caída la reunión, procediéndose a escuchar expresiones en minoría.

Cabe recordar que el jueves pasado, apenas unas horas después de la aprobación del Presupuesto 2019, el interbloque Cambiemos pidió volver a abrir el recinto para tratar el pedido de desafuero del juez Claudio Bonadio sobre la expresidenta en la causa por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA. Con las firmas de Luis Naidenoff, Ángel Rozas, Humberto Schiavoni, Silvia Elías de Pérez y Julio Martínez, el oficialismo presentó una nota a la vicepresidenta Gabriela Michetti para pedirle que convoque a una sesión especial para el próximo martes 20 a las 16, para votar el expediente, que no cuenta con dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

La fecha elegida es la que el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, dispuso como límite para el vencimiento de los 180 días hábiles, establecidos en la ley reglamentaria de los fueros, que tenía el Senado para llevar al recinto el oficio del juez antes de que se declarara su caducidad.

Sin embargo, el interbloque sabía que la convocatoria tenía pocas chances de prosperar: en primer lugar, la bancada presidida por Naidenoff debía reunir el quórum de 37 senadores para abrir la sesión.

Y aún si se lograba el número del quórum, Cambiemos tendrá que reunir los dos tercios de los votos -48 senadores si hay asistencia perfecta- para aprobar el pedido de desafuero, según lo establece la Ley de Fueros 25.320. Un objetivo imposible de lograr para el oficialismo sin el apoyo del interbloque peronista Argentina Federal, que preside Miguel Ángel Pichetto, quien se mantiene firme en su doctrina de que el desafuero solo debe proceder con sentencia firme.

El pedido de Bonadio ingresó a la Cámara alta el pasado 07/12, luego de que dictara la prisión preventiva de Cristina Fernández , a quien considera responsable del encubrimiento del atentado a la AMIA a partir de la firma del polémico memorándum de entendimiento con Irán.

El jefe del bloque Justicialista consideró “otra estupidez” el pedido de desafuero a la senadora Cristina Fernández de Kirchner. “Entiendo que no sería viable esa sesión. Hemos pedido un informe al tribunal oral. Esperamos que se expida antes del martes -señaló-. Me parece que es un absurdo que se trate un desafuero sobre un pedido de prisión preventiva sobre una investigación terminada, donde no hay riesgo de fuga”, señaló el rionegrino

En tanto, la teoría de Cambiemos, con Federico Pinedo a la cabeza, es que el desafuero debe concederse cuando el pedido de prisión preventiva haya sido confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones. Pero en este caso, la expresidenta no apeló, por lo tanto no existe esa confirmación. Los que sí lo habían hecho y por eso fueron liberados en marzo pasado fueron el exfuncionario Carlos Zannini y el dirigente Luis D’Elía.