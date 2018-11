El VAR no se detiene: Copa America 2019 y Liga de Chile 2020

La Conmebol anunció, a través del presidente de la Comisión de Arbitraje, Wilson Seneme, que el Video de Asistencia Arbitral (VAR, por Video Assistant Referee) será utilizado en la Copa América 2019 (entre el 14/06/2019 y 07/07/2019).

Aún falta definir cómo será montado el sistema del VAR en la Copa América. La Conmebol está estudiando, en conjunto con la International Football Association Board si habrá un control centralizado como en el Mundial de Rusia con 2 cabinas en el Centro Internacional de Transmisión (IBC). Esta opción depende de una tecnología avanzada que alcance las 5 sedes (Río de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre y Salvador).

La otra opción que se maneja es un control híbrido, con parte centralizada y otra parte con camiones funcionando como central tecnológica del VAR.

El anuncio, conocido en Río de Janeiro (Brasil) se realizó en el marco de la visita de la International Football Association Board (conocida en español como F.A. Board Internacional, asociación internacional conformada por las 4 asociaciones de fútbol del Reino Unido y la FIFA. Es la encargada de definir las reglas del fútbol a nivel mundial y sus futuras modificaciones. Cada una de las asociaciones del Reino Unido -Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte- tiene 1 voto, mientras que la FIFA tiene 4 votos).

Según Seneme, la Conmebol busca triplicar el uso de la tecnología con respecto al 2018, pudiendo llegar a los 100 partidos internacionales.



Además de los 26 partidos de la Copa América, el plan es que la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana tengan la asistencia tecnológica a partir de octavos de final.

Esta noticia se conoció 1 día después de que la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional, de Chile) iniciara el proceso de licitación para la implementación del VAR en el fútbol chileno a partir del año 2020.

En la Argentina no hay fecha cierta. Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), aseguró: "La idea es que algún día se implemente. No es un camino fácil, muchos piensan que uno lo compra en un negocio y lo trae. Hay que pedir permiso a la FIFA y hacer una capacitación de 18 meses en 4 etapas", afirmó.

Además, el ex-árbitro agregó que la situación "depende de los presupuestos y si hay más se pueden acelerar los procesos".

En tanto, el presidente de la Comisión Arbitral del Consejo Federal de Fútbol, Gustavo Bassi, mantuvo el siguiente diálogo con el diario El Tribuno, de Salta:

-¿Estás de acuerdo con la implementación del VAR?

-Para mí sirve. Ayuda mucho al árbitro, pero hay que aceitarlo. Estamos en un momento en que vemos cómo es el protocolo, donde una jugada de define con una interpretación y se utiliza otra interpretación para la misma jugada. Tendría que haber más coherencia. En el Mundial de Rusia anduvo muy bien, aunque en la semifinal de la Libertadores entre River y Gremio, la mano de Borré no apareció en la filmación central. Solo se vio en una cámara de Brasil.

-¿En la Superliga?

-Sí, sí. Estaría de acuerdo con utilizar el sistema durante toda la Superliga. De todos modos habría que ver cómo implementarlo.

-¿Pero eso no termina con el folclore futbolero?

-Puede ser, pero lo que buscamos los árbitros es la justicia deportiva. Con respecto a algunos cambios que se proponen, como el tiempo neto de juego me parece bien. Hay una estadística que en Argentina el tiempo muerto es 12 minutos más que en Europa. Lo que pasa es que en Europa el fútbol es más leal. Los jugadores no quieren sacar ventajas.

-¿Y con la presión dirigencial?

-El árbitro tiene que pensar en la justicia deportiva. Siempre va a haber presión. Tenemos que focalizarnos en el partido. Siempre existe la presión en el mundo. Hay que ser intensos en los 90 minutos. La parte política no la podemos manejar.

-¿Y con la prensa?

-Yo no polemizo con la prensa. A veces las prensa no tiene los elementos para evaluar a un árbitro y los dirigentes arbitrales no evaluamos con el ojo de la prensa. Si jugó bien no se los “congela”. Pero cuando hay errores hay que “pagarlos”. La manera de crecer es decir la verdad. El problema también que hoy en día hay mucha prensa partidaria. Hay periodistas que tienen 5 horas por día de programa y hablan y hablan... Siempre tienen un tema para vender.

El procedimiento

El árbitro puede recurrir al videoarbitraje en 4 casos que pueden modificar radicalmente el curso de un encuentro:

> Goles. La función de los asistentes de vídeo es ayudar al árbitro a determinar si se ha producido alguna infracción que impida conceder un gol. Una vez que el balón ha cruzado la línea de meta, el juego ya se ha interrumpido, por lo que el ritmo del partido no se ve afectado.

> Penales. Los asistentes de vídeo evitan decisiones erróneas relativas a la concesión (o no) de un penalti.

> Tarjetas rojas. Los asistentes de vídeo evitan decisiones erróneas relativas a la expulsión de un jugador.

> Confusión de identidad. Si un árbitro no amonesta o expulsa al jugador que debe, o no está claro qué jugador ha cometido una infracción, los asistentes de vídeo pueden informar al árbitro para que este sancione al jugador pertinente.

¿Cómo funciona el videoarbitraje (VAR)?

1. Se produce una incidencia. El árbitro informa a los asistentes de vídeo, o los asistentes de vídeo recomiendan al árbitro que se revise una decisión o incidencia.

2. Revisión y recomendación de los asistentes de vídeo. Los asistentes de vídeo examinan las imágenes grabadas e informan al árbitro mediante un sistema de audio de lo que están viendo en pantalla.

3. Decisión/acción arbitral. El árbitro toma la decisión o actúa adecuadamente tras ver el vídeo en el lateral del campo o basándose en la información que le han comunicado los asistentes de vídeo.